Чемпіонат світу-2019. Збірна України прилетіла до Словенії на останній матч відбору

Команда Євгена Мурзіна вже втратила всі шанси на турнір у Китаї.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Команда Євгена Мурзіна відправилася у Любляну у складі 12 гравців. Форвард Одеси Олександр Беліков, який не грав проти Чорногорії (74:76) через травму спини, залишився в Україні.

Команда прибула до Словенії о 13:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом). У день прильоту, 23 лютого збірна України отримає відпочинок, а на наступний день проведе ранкове і вечірне тренування.

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Джерело - ФБУ.