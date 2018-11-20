Мурзін: Клуб у останній момент дав згоду на переліт Кобця

Головний тренер збірної України Євген Мурзін заявив, що баскетболіст Кепітал Сіті Олександр Кобець допоможе збірній України у матчах зі Словенією та Іспанією.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

"Дуже приємно, що у збірну приїде Богдан Близнюк, який має хороший досвід виступів в NCAA. Також зіграє Санон, ми розраховуємо на талант цього хлопця. Майже домовилися про приїзд Олександра Кобця. Це стало можливим в останній момент, його клуб дає згоду на переліт у збірну, залишилися деякі технічні моменти, сподіваюся ми їх вирішимо", - сказав Мурзін.

Нагадаємо, сьогодні Мурзін оприлюднив склад збірної України на матчі відбору чемпіонату світу проти Іспанії та Словенії.

Джерело - ФБУ.