Мій профіль

Туреччина - Україна: 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:00 23258
Лунін, Миколенко та Шапаренко вийдуть у старті збірної України проти Туреччини
Сьогодні 17:44 1194
Чемпіонат України з боксу 2018: всі призери та відео фіналів
Сьогодні 16:44 371
Туреччина - Україна: анонс та прогноз товариського матчу
Сьогодні 07:00 9887
Британські ЗМІ підозрюють Суркіса у кампанії проти Павелка та ФФУ
Вчора 20:10 2381 3
Жеребкування півфіналу Ліги націй відбудеться у грудні
Вчора 15:08 1971
Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості
Вчора 12:57 2428
Англія здолала Хорватію, Бельгія поступилася Швейцарії. Інші результати дня Ліги націй
Вчора 11:19 1785
17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО
18.11.2018 23:10 1666
Українець Хаммо здобув золото Гран-прі в Нідерландах
18.11.2018 21:48 911
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:08 Футбол Кавані назвав несподіваного фаворита у боротьбі за Золотий м’яч 14
21:00 Футбол Туреччина - Україна: 0:0. ОНЛАЙН 23258
20:55 Футбол The Times: УЄФА введе відеоповтори з 1/8 фіналу ЛЧ 78
20:44 Футбол Нижчі англійські дивізіони продали права на показ за 595 млн фунтів 141
20:32 Бокс Пакьяо розповів, чи піде у президенти Філіппін 146
20:20 Футбол УЄФА готується до запровадження VAR у нинішньому сезоні 248
19:59 Баскетбол Мурзін: Клуб у останній момент дав згоду на переліт Кобця 282
19:48 Футбол Талановитий хавбек Динамо близький до переходу в Шахтар 627
19:32 Футбол Циганик: Герега бачив тренером Карпат Маркевича 639
19:13 Теніс Світоліна та Цуренко - в основній сітці турніру в Брісбені 308
18:50 Футбол Миколенко зіграє дебютний матч за збірну України 345
18:31 Футбол Туреччина назвала склад на матч з Україною. ФОТО 292
18:12 Футбол У ФФУ заявили про 37 випадків підозрілого руху коефіцієнтів ставок на матчі Олімпіка 241
17:44 Футбол Лунін, Миколенко та Шапаренко вийдуть у старті збірної України проти Туреччини 1194
17:31 Баскетбол Збірна України назвала склад на Іспанію та Словенію. ФОТО 445
17:11 Футбол Реал запропонував конкуренту Луніна покращений контракт 475
16:55 Бокс Тренера Кличка включили до Залу слави боксу 298
16:44 Бокс Чемпіонат України з боксу 2018: всі призери та відео фіналів 371
16:35 Футбол Ібрагімович назвав умови переходу до Мілану 499
16:16 Теніс Цуренко розповіла, хто є її тренером 315
15:45 Футбол Головний арбітр матчу Німеччина – Нідерланди розплакався після поєдику. ВІДЕО 700
15:33 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 128598
15:30 Футбол Чигринський розповів, чому не заграв у Барселоні 568
15:10 Футбол Швеція - Росія: де дивитися матч за перше місце в групі Ліги націй 422
15:07 Футбол Ребров - європейський тренер - Петряк 339

Мурзін: Клуб у останній момент дав згоду на переліт Кобця

Сьогодні 19:59 282 0
Мурзін: Клуб у останній момент дав згоду на переліт Кобця

Головний тренер збірної України Євген Мурзін заявив, що баскетболіст Кепітал Сіті Олександр Кобець допоможе збірній України у матчах зі Словенією та Іспанією. 

Про це повідомляє Федерація баскетболу України. 

"Дуже приємно, що у збірну приїде Богдан Близнюк, який має хороший досвід виступів в NCAA. Також зіграє Санон, ми розраховуємо на талант цього хлопця. Майже домовилися про приїзд Олександра Кобця. Це стало можливим в останній момент, його клуб дає згоду на переліт у збірну, залишилися деякі технічні моменти, сподіваюся ми їх вирішимо", - сказав Мурзін. 

Нагадаємо, сьогодні Мурзін оприлюднив склад збірної України на матчі відбору чемпіонату світу проти Іспанії та Словенії

Джерело - ФБУ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()