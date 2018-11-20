Збірна України назвала склад на Іспанію та Словенію. ФОТО

Збірна України назвала склад на відбіркові матчі відбору чемпіонату світу проти Словенії та Іспанії.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився із заявкою на матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Словенії та Іспанії. До розширеного складу національної команди потрапили 14 гравців, у тому числі Іссуф Санон та Богдан Близнюк, про приїзд яких до лав збірної повідомлялося раніше.

Склад збірної України: В'ячеслав Кравцов (Бургос, Іспанія), Володимир Герун (Бреоган, Іспанія), В'ячеслав Бобров (Гіпускоа, Іспанія), Олександр Липовий (Промітеас, Греція), Богдан Близнюк (Бней Герцлія, Ізраїль), Іссуфу Санон (Олімпія, Словенія), В'ячеслав Петров, Олександр Рябчук, Сергій Павлов (всі - Хімік), Максим Пустозвонов, Олександр Бєліков (обидва - Одеса), Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи), Павло Крутоус (Київ-Баскет), Олександр Кобець (Кепітал Сіті, США).

29 листопада збірна України зіграє в Запоріжжі зі Словенією, а 2 грудня на виїзді проведе матч з Іспанією.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно перемогла Іспанію у домашньому матчі відбору ЧС-2019.

Проте, у грі з Чорногорією українці з Ленем та Михайлюком зазнали поразки на виїзді.

Джерело - ФБУ.