Збірна України прибула до Чорногорії на матч відбору ЧС-2019

Збірна України прилетіла до Чорногорії на відбірковий матч чемпіонату світу-2019.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

На гру вирішило 12 гравців:

Захисники: Сергій Гладир, Юджин Джетер, Олександр Кобець, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк.

Форварди: В'ячеслав Бобров, Ігор Зайцев, Володимир Конєв, Олександр Липовий, Володимир Герун.

Центрові: В'ячеслав Кравцов, Олексій Лень.

Матч між збірними України та Чорногорії відбудеться 17 вересня у місті Никшич та розпочнеться о 21:15 за київським часом.

Нагадаємо, у відборі ЧС-2019 збірна України перемогла у Києві найсильнішу команду Європи - збірну Іспанії.

Лідер Збірної України Святослав Михайлюк розповів, чому збирається навчитися у Леброна Джеймса.

Джерело - Федерація баскетболу України.