Михайлюк: Намагатимуся вчитися у Леброна по максимуму

Святослав Михайлюк пообіцяв переймати досвід у Леброна Джеймса, якого він вважає найкращим баскетболістом світу.

Про це повідомляє Eurohoops.

"Джеймс найкращий гравець у світі, він дуже багато знає про баскетбол, і я буду намагатися вчитися у нього по максимуму. Вперше зустрів його кілька тижнів тому. Він не сказав мені нічого особливого. Леброн - звичайна людина. Сподіваюся, стану йому хорошим напарником", - сказав Михайлюк.

Також український баскетболіст поділився очікуваннями від дебютного сезону у Лос-Анджелес Лейкерс.

"Це мій дебютний сезон. Хочу допомогти команді, наскільки зможу. Незалежно від того, буду виходити на майданчик чи ні, я маю намір бути хорошим партнером по команді", - розповів Михайлюк. .

Нагадаємо, Михайлюк допоміг збірній України перемогти найкращу команду Європи - збірну Іспанії.

Раніше Михайлюк назвав Леброна Джеймса найкращим баскетболістом світу.

Джерело - Eurohoops.