Збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС

У Палаці Спорту, Збірна України зіграла один з найголовніших матчів відбору до чемпіонату світу проти збірної Іспанії.

З перших секунд матчу підопічні Євгена Мурзіна почали демонструвати свою налаштованість на гру, впевнено виглядаючи в захисті, і холоднокровно реалізуючи свої атаки.

Першу чверть "синьо-жовтим" вдалося виграти з різницею "+7", однак у другій 10-хвилинці іспанці змогли трохи скоротити відставання, і на перерву команди пішли за рахунку 36:34 на користь українців.

Вперше після самого початку матчу збірної Іспанії вдалося вийти вперед тільки в третій чверті, в якій почалися невеликі "гойдалки", проте українцям вдалося зберегти свою перевагу аж до самого кінця матчу.

У кінцівці зустрічі пара точних попадань Лукашова та данк Кравцова дозволили Україні відірватися на 11 очок, і цієї переваги українці вже не розгубили.

Таким чином, збірна України завдала першої поразки Іспанії в поточній кваліфікації.

Чемпіонат світу, відбірковий етап

Палац Спорту, Київ

14 вересня

Україна - Іспанія 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Джерело - Чемпіон.