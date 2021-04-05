Стало відомо, хто прийматиме чемпіонат Європи після Києва

Джерело - Чемпіон.

Євро-2022 відбудеться у фінському містечку Вантаа з 25 по 30 квітня.

Відповідне рішення було ухвалене Європейською конфедерацією бадмінтону. А в лютому наступного року у Фінляндії пройде чемпіонат Європи серед чоловічих та жіночих команд.

Нагадаємо, із 27 квітня по 2 травня у Палаці спорту в Києві вперше в історії нашої країни відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. Турнір в Києві стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо і ми побачимо в столиці України справжніх європейських зірок.

Тим часом Федерація бадмінтону Фінляндії в деякій мірі повторює сценарій Федерації бадмінтону України. Фіни збираються зробити бадмінтон спортивним явищем десятиліття в своїй країні і в основі реалізації цієї стратегії якраз і лежить проведення в Фінляндії найважливіших міжнародних турнірів.

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