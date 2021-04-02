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Яких європейських зірок ми побачимо в Києві

Сьогодні 09:32 361 0
До чемпіонату Європи в столиці України буде прикута увага мільйонів фанів бадмінтону
Яких європейських зірок ми побачимо в Києві

Джерело - Чемпіон.

З 27 квітня до 2 травня у Палаці спорту в Києві вперше в історії нашої країни відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. Турнір в Києві стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо.

В столицю України приїдуть близько 250 найкращих європейських гравців з 31 країни. Серед них будуть і провідні зірки європейського бадмінтону. Планується приїзд експершої ракетки світу в одиночному розряді, олімпійської чемпіонки Ріо-де-Жанейро-2016 та дворазової чемпіонки світу Кароліни Марін. Каролін тричі вигравала чемпіонат Європи (2014, 2016, 2017) та є єдиною представницею нашого континенту серед жінок, яка вигравала олімпійське золото в бадмінтоні. Також очікується приїзд бронзового призера Олімпійських ігор-2016, чемпіона світу-2017 Віктора Аксельсена з Данії. 

Серед українців на кортах київського Палацу спорту ми побачимо Артема Почтарьова, Данила Боснюка, Марію Улітіну, Наталію Войцех, Анну Міхалькову, Гліба Бекетова, Михайла Махновського, Івана Дружченка, Олександра Колесніка, Анастасію Прозорову, Валерія Рудакова, Поліну Бугрову, Марію Столяренко, Єлизавету Жарку та Валерія Атращенкова.

“Бадмінтон - один з наймасовіших олімпійських видів спорту, - зазначив заступник генерального секретаря Європейської конфедерації бадмінтону (ЄКБ) Джиммі Андерсен. - Тож, до України буде прикута увага мільйонів людей у світі. Впевнений, що турнір пройде на високому рівні та засвідчить, що Україна - це велика спортивна держава”. 

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Нагадаємо, що рішення про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було прийнято ще в серпні 2019 оку, а сам турнір мав відбутися 21-26 квітня 2020 року. Але у зв’язку з пандемією Covid-19  турнір перенесли.  

 

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