Гамільтон відреагував на рішення пілотів не вставати на одне коліно перед Гран-прі Австрії

Льюїс Гамільтон прокоментував акцію проти расизму

Проблему расизму не можна вирішити лише одним жестом.

Про це розповів пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон.

"Не треба нікого примушувати вставати на одне коліно. Я ніколи не просив і вже тим більше не вимагав цього. Дане питання порушувалося Формулою-1 і Асоціація пілотів. Знаю, що напередодні гонки Феттель і Грожан підняли це питання і запитали інших пілотів.

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Деякі з гонщиків сказали, що не будуть цього робити. Я дуже вдячний тим, хто підтримав акцію. Це потужне послання. Правда, проблему расизму не вирішити одним жестом. Проблема куди більше", - відзначив Гамільтон.

Нагадаємо, 6 пілотів Формули-1 не встали на одне коліно перед Гран-прі Австрії.