6 пілотів Формули-1 не встали на одне коліно перед Гран-прі Австрії

Решта гонщиків Формули-1 взяли участь в акції

Джерело - Чемпіон.

Данило Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кімі Райкконен, Карлос Сайнс і Антоніо Джовінацці вирішили не вставати на одній коліно перед стартом Гран-прі Австрії.

Решта гонщиків Формули-1 взяли участь в акції.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

У той же час всі пілоти підтримали ініціативу серії We Race As One, спрямовану на боротьбу з расизмом і нерівністю, і вийшли на стартову решітку в футболках з написом Кінець расизму.

Нагадаємо, Гамільтон отримав штраф в три позиції на старті Гран-прі Австрії.