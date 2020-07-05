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Боттас виграв Гран-прі Австрії. До фінішу доїхали лише 11 болідів

Сьогодні 17:51 438 0
Гамільтон через штраф опустився з 2-ї на 4-у позицію
Боттас виграв Гран-прі Австрії. До фінішу доїхали лише 11 болідів
#Формула-1, #Боттас, #Леклер, #Норріс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 липня, відбувся перший Гран-прі сезону Формули-1 в Австрії.

Пермогу здобув фінський пілот Мерседеса Вальтері Боттас, другим став Шарль Леклер, який виступає за Скудерію Феррарі, а трійку замкнув Ландо Норріс з Маклерена.

Гамільтон через штраф опустився з 2-ї  на 4-у позицію.

Остаточні результати:

1. Вальттері Боттас (Мерседес)

2. Шарль Леклер (Феррарі)

3. Ландо Норріс (Макларен)

4. Льюїс Гамільтон (Мерседес)

5. Карлос Сайнс (Макларен)

6. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)

7. П'єр Гаслі (Альфа Таурі)

8. Естебан Окон (Рено)

9. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

10. Себастьян Феттель (Феррарі)

11. Ніколя Латіфі (Вільямс)

Нагадаємо, 6 пілотів Формули-1 не встали на одне коліно перед Гран-прі Австрії.

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