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Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів

Сьогодні 16:45 553 0
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів
#Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх, #Наталія Стребкова, #Михайло Кохан, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

16 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) відбудеться другий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики. На старт вийде 5 українців у чотирьох дисциплінах.

Розклад виступу українських спортсменів 16 липня

Потрійний стрибок, жінки

  • 20:30. Марина Бех-Романчук. Кваліфікація, група А

Біг на 3000 м із перешкодами, жінки

  • 20:35. Наталія Стребкова. Попередні забіги

Стрибки у висоту, жінки

  • 21:10. Юлія Левченко, Ірина Геращенко (група А), Ярослава Магучіх (група Б). Кваліфікація

Стрибки у довжину, чоловіки

  • 22:00. Михайло Кохан. Фінал

15 липня

У пеший день чемпіонату Ірина Климець і Тетаня Килипко не змогли пробитися в фінали у метанні молота та стрибках з жердиною відповідно. Михайло Кохан і Андрій Проценко подолали кваліфікацію в метанні молота та стрибках у висоту.

Українські майстрині спортивної ходьби Олена Собчук і Ганна Шевчук фінішували 11-ю і 12-ю на дистанції 20 км.

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