Гвардіол став наймолодшим автором голу збірної Хорватії на ЧС

Збірна Хорватії мінімально перемогла Марокко в матчі за третє місце на ЧС-2022 (2:1).

Про це повідомляє OptaFranz.

Рахунок у матчі відкрив захисник Хорватії Йошко Гвардіол.

Він забив гол у віці 20 років і 328 днів і став наймолодшим хорватом, який коли-небудь відзначався на чемпіонатах світу.

