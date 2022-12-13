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Роналдо: Неймар може зіграти на наступному чемпіонаті світу

Сьогодні 14:10 336 0
Роналдо прокоментував гру Неймара
Роналдо: Неймар може зіграти на наступному чемпіонаті світу
Фото - gettyimages
#Неймар, #Роналдо

Джерело - sport.uа.

Неймар може допомогти збірній Бразилії на наступному чемпіонаті світу.

Про це розповів легендарний бразильський нападник Роналдо.

"Він дуже засмучений результатом Бразилії. Для нього нормально відчувати це прямо зараз, але я впевнений, що він повернеться сильнішим і продовжуватиме грати за Бразилію. Він ще молодий і може зіграти на наступному чемпіонаті світу.

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Я пишаюся тим, як він продемонстрував свою відданість Бразилії за останні 6 місяців. Він провів чудову першу гру, отримав травму гомілкостопа і пішов на великі жертви, щоб знову грати за збірну. Це дуже важливо для нас, і я сподіваюся, що він скоро повернеться і стане сильнішим", - відзначив Роналдо.

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