Роналдо: Неймар може зіграти на наступному чемпіонаті світу

Неймар може допомогти збірній Бразилії на наступному чемпіонаті світу.

Про це розповів легендарний бразильський нападник Роналдо.

"Він дуже засмучений результатом Бразилії. Для нього нормально відчувати це прямо зараз, але я впевнений, що він повернеться сильнішим і продовжуватиме грати за Бразилію. Він ще молодий і може зіграти на наступному чемпіонаті світу.

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Я пишаюся тим, як він продемонстрував свою відданість Бразилії за останні 6 місяців. Він провів чудову першу гру, отримав травму гомілкостопа і пішов на великі жертви, щоб знову грати за збірну. Це дуже важливо для нас, і я сподіваюся, що він скоро повернеться і стане сильнішим", - відзначив Роналдо.