Модрич підтримав Родріго

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич підтримав партнера по Реалу Родріго після серії пенальті проти Бразилії (1:1, 4:2 пен) у чвертьфіналі ЧС-2022.

Про це розповів сам хорватський футболіст.

"Ми вже декілька разів демонстрували, що не здаємося. Ніхто не вірив у нас на старті турніру.

Я сказав Родріго, що кожен може промахнутися з пенальті. Я підбадьорив його. Пам’ятаю, як я не забив з позначки Туреччині у 2008 році (на Євро – прим.). Це нелегко, але зробить його сильнішим.

Як я й казав раніше, ми не приїхали сюди, щоб радіти виходу в плей-оф", – розповів Модрич.