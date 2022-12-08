Евра назвав переможця матчу Франція - Англія

Збірна Франції впевнено обіграє Англію у чвертьфіналі ЧС-2022.

Про це розповів ексзахисник французів Патріс Евра.

"Я впевнений, але не зарозумілий. Я радий тому, як Франція зараз виступає, але також радий і за Англію. Гра буде цікавою, гадаю. Англії потрібно хвилюватися про таких футболістів, як Мбаппе, а Франції – таких футболістів, як Сака і Фоден. Франція має підстави для занепокоєння.

Ви можете сказати мені, що Кайл Вокер закриє Мбаппе, йому вже вдавалося добре зіграти проти Неймара у Лізі чемпіонів. Але я знаю, що Мбаппе зміститься в центр і гратиме проти Стоунза і Магвайра, а їм важко його зупинити. Тут намішано багато чинників. Я відчуваю, що Франція розмаже Англію, але й Англія здатна перемогти Францію", - розповів Евра.