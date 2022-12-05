Міхневич: Матч із Францією міг скластися інакше

Збірна Польщі не використала свої шанси у матчі проти Франції в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер поляків Чеслав Міхневич.

"Ми знали, що це буде складна гра. Хотіли зіграти не так, як у попередніх матчах. У першому таймі ми мали небезпечні моменти, можливо, небагато, але згадую удар Пйотра Зелінського – це була наша найкраща нагода при рахунку 0:0. Найгірше, що могло з нами статися – це гол у роздягальню. Він ускладнив наше завдання, а Франція відчула впевненість.

На мою думку, час для підбиття підсумків ще настане. Сьогодні ще є емоції, голови та серця гарячі. Я хотів би висловити подяку гравцям, персоналу, усім, хто допомагав та підтримував нас.

Сьогодні завершилася наша пригода. Ми програли чинним чемпіонам світу та претендентам на титул цього року. Цей матч міг би скластися інакше, якби ми забили раніше", – заявив Міхневич.