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Депай: Плей-оф – це завжди серйозно

Сьогодні 09:40 129 0
Мемфіс Депай прокоментував завоюванню командою 1 місця у підсумковій таблиці квартету А групової стадії мундіалю
Депай: Плей-оф – це завжди серйозно
Фото - gettyimages
#Мемфіс Депай

Джерело - sport.ua.

Збірна Нідерландів задоволена результатом на груповому етапі ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів нападник Мемфіс Депай.

"З погляду фізичної підготовки, все пройшло добре. Завжди може бути кращим, але я в цілому задоволений. Думаю, я готовий проводити на полі весь матч.

Плей-оф – це завжди серйозно. Нині ми вийшли з групи. Всі думали, що буде легко, але насправді завжди виявляється інакше. Ми можемо бути задоволені результатом групового етапу.

Щодо Гакпо, то це фантастичний футболіст. Він впевнено діє перед воротами і має всі якості, необхідні для цієї збірної. Добре, що він знову забив. Сподіваюся, він продовжить так само", – заявив Депай.

Нагадаємо, у матчі третього туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Катару зазнала поразки від Нідерландів.

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