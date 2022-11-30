Депай: Плей-оф – це завжди серйозно

Джерело - sport.ua.
Збірна Нідерландів задоволена результатом на груповому етапі ЧС-2022 у Катарі.
Про це розповів нападник Мемфіс Депай.
"З погляду фізичної підготовки, все пройшло добре. Завжди може бути кращим, але я в цілому задоволений. Думаю, я готовий проводити на полі весь матч.
Плей-оф – це завжди серйозно. Нині ми вийшли з групи. Всі думали, що буде легко, але насправді завжди виявляється інакше. Ми можемо бути задоволені результатом групового етапу.
Щодо Гакпо, то це фантастичний футболіст. Він впевнено діє перед воротами і має всі якості, необхідні для цієї збірної. Добре, що він знову забив. Сподіваюся, він продовжить так само", – заявив Депай.
Нагадаємо, у матчі третього туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Катару зазнала поразки від Нідерландів.