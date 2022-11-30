Головне
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:55 225
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Сьогодні 18:57 762
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 444
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 10:24 409
Польща зіграє з Аргентиною, Франція - з Тунісом: розклад матчів 30 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 568
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 579
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 747
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
Вчора 22:54 380
Вельс - Англія 0:3. Як це було
Вчора 22:52 2959
«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine
Вчора 19:26 211
Прямі трансляції

Австралія - Данія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 18:30 571 0
Матч відбудеться у середу, 30 листопада
Австралія - Данія: де дивитися матч ЧС-2022
#Австралія, #Данія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи D чемпіонату світу з футболу збірна Австралії зіграє з Данією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у середу, 30 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 2 2 0 0 6-2 6
2  Австралія 2 1 0 1 2-4 3
3  Данія 2 0 1 1 1-2 1
4  Туніс 2 0 1 1 0-1 1

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
Коментарі ()
Популярне зараз
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 2959
Вельс - Англія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Вельс - Англія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1075
Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1207
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО 2282
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1724
Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 1435
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37479
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8235 7
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38508
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8437
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22832
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2028