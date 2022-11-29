Дешам: Мета Мбаппе - перемога на ЧС-2022

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе є надзвичайно важливим для команди.

Про це розповів головний тренер французької команди Дідьє Дешам.

"Кіліан – видатний гравець. Він має здатність бути рішучим, робити різницю, навіть якщо суперники вживають заходів. Той факт, що поряд з ним є й інші гравці, які становлять небезпеку, дозволяє йому бути трохи розкутішим.

Крім своїх неймовірних якостей, він чудово вписується у колектив, докладає багато зусиль. Він поставив собі за мету – перемога на чемпіонаті світу, і французькій збірній потрібен такий Кіліан. Він лідер", - розповів Дешам.