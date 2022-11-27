Дешам: я не боявся цифр і прокльонів

У матчі другого туру ЧС-2022 з Данію (2:1) французи мали кілька моментів, які можна покращити, але це вони зроблять у наступних матчах.

Про це заявив головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

"Я ніколи не хвилювався, коли справа стосувалася моєї команди. Коли я зі своїми хлопцями, то знаю, що треба зробити, щоби перемогти.

Мене не хвилювали цифри, володарі титулу та прокляття. Статистика існує, щоб її ламати. Наш склад дуже якісний. У нас чудові гравці з сильним духом.

Все це знадобиться для ігор плей-оф. Я пишаюся тим, що зробили мої підопічні. Ми вийшли з групи, сподіваюся, тепер ми посідаємо перше місце. Звичайно, було кілька моментів, які можна покращити, але ми зробимо це у наступних матчах", - сказав Дешам.