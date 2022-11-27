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Дешам: я не боявся цифр і прокльонів

Сьогодні 13:45 88 0
Тренер прокоментував вихід до плей-оф ЧС
Дешам: я не боявся цифр і прокльонів
#Данія, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Daily Mail.

У матчі другого туру ЧС-2022 з Данію (2:1) французи мали кілька моментів, які можна покращити, але це вони зроблять у наступних матчах.

Про це заявив головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

"Я ніколи не хвилювався, коли справа стосувалася моєї команди. Коли я зі своїми хлопцями, то знаю, що треба зробити, щоби перемогти.

Мене не хвилювали цифри, володарі титулу та прокляття. Статистика існує, щоб її ламати. Наш склад дуже якісний. У нас чудові гравці з сильним духом.

Все це знадобиться для ігор плей-оф. Я пишаюся тим, що зробили мої підопічні. Ми вийшли з групи, сподіваюся, тепер ми посідаємо перше місце. Звичайно, було кілька моментів, які можна покращити, але ми зробимо це у наступних матчах", - сказав Дешам.

Раніше збірна Франції перемогла Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022.

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