Луї ван Гал: Відчував, що у збірній Нідерландів панувала напруга

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал очікував, що його команда заб'є гол Сенегалу (2:0) у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Випустивши Депая, я очікував, що ми заб'ємо гол. Так і сталося. Мемфіс - той гравець, який може переламати перебіг гри. Коді Гакпо також відіграв важливу роль, не в останню чергу через його перший гол. Але ми грали не дуже добре. Я передбачав це з огляду на останнє тренування. Ми були не дуже добрі, це так. Збірна Нідерландів може стати кращою.

Я відчував, що у команді панувала напруга. Щодо Нопперта, він не помилився. Це був добрий вибір. Нопперт - як і раніше, наш основний голкіпер", - сказав ван Гал.