Іспанія - Коста-Рика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Е. 1-й тур 23 листопада, 2022 рік. 18:00 ІСПАНІЯ - КОСТА-РИКА Стадіон Аль-Тумама (Доха, Катар) Головний арбітр -

У матчі 1 туру в групі Е на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Іспанії протистоятиме збірній Коста-Риці. Матч відбудеться у середу, 23 листопада о 18:00 за київським часом на стадіоні Аль-Тумама в Досі, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Е збірна Німеччини зіграє з Японією.

Іспанія

Місце в рейтингу ФІФА - 7

Збірна Іспанії брала участь у фінальних частинах 15-ти ЧС. У 2010 році іспанці виграли чемпіонат світу у Південній Африці. У 1950 році Іспанія виходила до півфіналу турніру.

У відборі на ЧС-2022 команда виграла групу В (набрала 19 очок) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон, Англія), Давид Райя (Брентфорд, Англія). Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Ерік Гарсія (Барселона), Жорді Альба (Барселона), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, Англія), Сесар Аспілікуета (Челсі, Англія), Пау Торрес (Вільярреал, Іспанія), Хосе Гайя (Валенсія), Уго Гільямон (Валенсія). Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Серхі Бускетс (Барселона), Гаві (Барселона), Педрі (Барселона), Коке (Атлетіко), Маркос Льоренте (Атлетіко), Карлос Солер (ПСЖ, Франція). Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Ферран Торрес (Барселона), Ансу Фаті (Барселона), Пабло Сарабія (ПСЖ, Франція), Ніко Вільямс (Атлетік), Марко Асенсіо (Реал), Єремі Піно (Вільярреал), Дані Ольмо (РБ Лейпциг, Німеччина).

Коста-Рика

Місце в рейтингу ФІФА - 31

Збірна Коста-Рики вшосте візьме участь у чемпіонаті світу з футболу. Найвищим досягненням команди є вихід до чвертьфіналу - це сталося у 2014 році.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла четверте місце у групі відбору Північної Америки і у кваліфікації переграла Нову Зеландію - 1:0.

Склад:

Воротарі: Кейлор Навас (ПСЖ, Франція), Естебан Альварадо (Ередіано), Патрік Секейра (Луго, Іспанія). Захисники: Франсіско Кальво (Коньяспор, Туреччина), Хуан Пабло Варгас (Мільонаріос, Колумбія), Кендал Вастон (Сапрісса), Оскар Дуарте (Аль-Вехда, Саудівська Аравія), Даніель Чакон (Колорадо Репідс, США), Кейшер Фуллер (Ередіано), Карлос Мартінес (Сан-Карлос), Браян Ов'єдо (Реал Солт Лейк, США), Рональд Матаррріта (Цинциннаті, США). Півзахисники: Єльцин Техеда (Ередіано), Чельсо Боргес (Алахуеленсе), Юстін Салас (Сапрісса), Роан Вілсон (Мунісіпаль Гресія), Жерсон Торрес (Ередіано), Дуглас Лопес (Ередіано), Джевісон Беннетт (Сандерленд, Англія), Альваро Замора (Сапрісса), Ентоні Ернандес (Пунтаренас), Брендон Агуйлера (Ноттінгем Форест, Англія), Браян Руїс (Алахуеленсе). Нападники: Хоель Кемпбелл (Леон, Мексика), Ентоні Контрерас (Ередіано), Хоан Венегас (Алахуеленсе).

Історія зустрічей

Збірні між собою грали тричі - лише у товариських матчах. Іспанія святкувала дві перемоги та в одному матчі була зафіксована нічия.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Іспанії - 1,18, на перемогу Коста-Рики - 19,00, на нічию - 7,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії - 3:1

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