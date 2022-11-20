Іспанія - Коста-Рика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Іспанії зіграє з Коста-Рикою у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у середу, 23 листопада, на стадіоні Аль-Тумама в Досі. Початок о 18:00 за київським часом.
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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Німеччина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Японія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія
- 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика
2-й тур
- 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
- 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина
3-й тур
- 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
- 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина