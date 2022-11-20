Іспанія - Коста-Рика - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії зіграє з Коста-Рикою у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у середу, 23 листопада, на стадіоні Аль-Тумама в Досі. Початок о 18:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 0 0 0 0 0-0 0 2 Коста-Рика 0 0 0 0 0-0 0 3 Німеччина 0 0 0 0 0-0 0 4 Японія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур

1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія

1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина

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