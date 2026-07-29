Чвертьфінал Ліги націй Україна – Польща: спроба стрибнути вище голови

30 липня чоловіча волейбольна збірна України проведе чвертьфінальний поєдинок Ліги націй проти чинного чемпіона турніру та лідера світового рейтингу, команди Польщі. Раунд плейоф ЛН відбувається у спорткомплексі "Бейлунь" китайського міста Нінбо з 29 липня по 2 серпня.

Вісім найкращих команд за підсумками 12 матчів попереднього раунду ЛН пробилися до стадії плейоф. Точніше, за спортивним принципом у чвертьфіналах зіграють сім збірних.

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Восьмою стала команда Китаю, господарі фінального раунду. У дванадцяти поєдинках китайці здобули лише одну перемогу й посіли останнє місце, проте не лише не вилетіли з ЛН, а й виступлять у чвертьфіналі проти найкращої команди попереднього раунду, Японії. Японці стали першою збірною в історії, яка виграла усі 12 матчів на попередньому етапі.

Чвертьфінальні пари Ліги націй

Україна – Польща

Японія – Китай

Словенія – Туреччина

Італія – США

Зазначимо, що переможець чвертьфіналу між Україною та Польщею у півфіналі зіграє з сильнішою командою в парі Словенія – Туреччина. Однак настільки далеко заглядати поки не будемо.

Україна вперше в історії пробилася до плейоф престижного міжнародного змагання, лише вдруге взявши в ньому участь. Чемпіон розповідає про шлях команди в Лізі націй, представляє нашого суперника та оцінює шанси збірних на вихід до півфіналу.

Збірна України

Минулого сезону лише прикра поразка від уже невмотивованої Канади в останньому матчі попереднього етапу завадила нашій команді пробитися до плейоф. Коли ж навесні 2026-го про своє повернення оголосив найкращий волейболіст України Олег Плотницький, очікування від виступу збірної у вболівальників стали максимальними.

Перший тур – чотири поєдинки у китайському Ліньї – довелося проводити без зіркового догравальника, адже у Плотницького виникли проблеми з документами.

Україна почала з прогнозованої поразки від Японії, після чого на класі розібралася з господарями та кубинцями. Про четвертий поєдинок проти майбутніх суперників, поляків, докладніше поговоримо трохи нижче, а завершився він п'ятисетовою поразкою наших волейболістів.

Збірна України en.volleyballworld.com

Наступні два тури українці провели в Європі. Спочатку збірна завітала до Любляни, де графік поєдинків виглядав просто шаленим. За перші три дні Україна мала зіграти з третьою командою світового рейтингу – Бразилією, чемпіоном планети – Італією, та Канадою, яка рік тому закрила шлях нашим волейболістам до плейоф. І після дня відпочинку – срібний призер чемпіонату світу, Болгарія.

Наша команда шокувала багатьох. У блискучому стилі українці в чотирьох сетах переграли основний склад бразильців із легендарним Дарланом, а наступного дня вчисту розгромили італійців – 3:0. Так, чемпіони світу виступали без своїх травмованих лідерів, Симоне Джаннеллі та Алессандро Мікелетто, але ж це Італія, де топових виконавців ніколи не бракує.

На додачу вже втомлена збірна дотиснула Канаду. Однак дня відпочинку не вистачило, щоб відновити кондиції до гри з болгарами – 1:3.

У Белграді суперники українців "на папері" виглядали значно простішими, ніж два тижні тому. Аутсайдер Іран, господарі серби, в яких триває зміна поколінь, несподівані конкуренти за місце у вісімці найкращих турки, та середняк – Німеччина.

Враховуючи блискучий виступ проти топових збірних, найбільші оптимісти прогнозували Україні навіть чотири перемоги. Але свою роль зіграла втома. Рік тому саме вона не дозволила нашій команді вийти до плейоф у дебютному сезоні. Зараз же на бік українців стала удача.

Збірну Ірану, хоч не без проблем, було обіграно в чотирьох партіях. Далі традиційно незручна для нашої збірної Сербія знову не дозволила Україні вперше в історії себе перемогти.

А далі сталася зовсім неприємна річ. У лобовому матчі за потрапляння до вісімки найкращих наша команда впевнено вигравала 2:0 за сетами у турків, однак раптом зупинилася й у підсумку поступилася на тай-брейку. Не виходило зовсім нічого, навіть Плотницький, який блискуче себе проявив проти топових збірних, в атаці виглядав безпорадно.

Тепер все залежало не лише від України. Потрібно було не тільки перемагати німців, а й сподіватися на потрібні результати в матчах наших заочних конкурентів.

Своє завдання наші волейболісти виконали, здолавши Німеччину в чотирьох партіях. І допомогли французи. Олімпійські чемпіони, що вже втратили шанси на потрапляння до плейоф, зовні легко обіграли болгар, яким конче необхідна була перемога для випередження України. Десь пані Фортуна віддала нам боржок за попередній сезон.

Збірна України святкує свій вихід у плейоф ЛН en.volleyballworld.com

Таким чином, збірна України посіла сьоме, останнє, з урахуванням Китаю, прохідне місце до плейоф. Нашими суперниками стала друга команда турнірної таблиці, команда Польщі.

Головний тренер українців Рауль Лосано включив до заявки на плейоф Ліги націй наступних 14 гравців.

Заявка збірної України

Зв'язуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай);

Діагональні: Максим Тонконог (Чивітанова, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани);

Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);

Центральні блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр – Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);

Ліберо: Євген Бойко (Решетилівка), Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Збірна Польщі

Минулого сезону лідери світового рейтингу на одному диханні подолали плейоф ЛН, не віддавши жодного сету Японії, Бразилії та Італії. Зрозуміло, що зараз поляки планують захистити свій титул.

Сила грандів світового волейболу полягає не тільки в їхньому загальному високому рівні, а й у глибині складу. Найкращі команди можуть собі дозволити давати відпочити лідерам, які провели важкі сезони в чемпіонатах різних країн. Україна, на жаль, цим скористатися не може через невисоку кількість висококласних гравців.

А Польща – і може, і робить.

На перший тур до китайського Ліньї наші майбутні суперники приїхали з командою, складеною здебільшого з гравців клубу Проект Варшава, учасника Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів-2026, за який виступає наш капітан Юрій Семенюк.

Нічого видатного поляки не продемонстрували, але й нижче певного рівня не опустилися. Вони легко обіграли Кубу, поступилися у п'яти партіях Словенії та Японії й так само на тай-брейку перемогли Україну.

Другий тур для Польщі став домашнім, адже проводився у Глівіце. Тут господарі виступали хоч і напівдругим складом, але вже ближчим до основи. І здобули чотири перемоги над середняками світового волейболу: Бельгією, Туреччиною, Німеччиною та Аргентиною. З двома першими збірними полякам довелося грати усі п'ять партій.

Після цього збірна Польщі відправилася до американського Чикаго (згадуємо, що нашій команді пощастило не мати таких перельотів) на дуже складні чотири поєдинки. Судіть самі: суперниками були Болгарія, Бразилія, Франція та США. Олімпійські чемпіони, два перші призери чемпіонату світу та Дарлан і компанія.

Тут уже було не до жартів і головний тренер поляків Нікола Грбич зібрав усіх найкращих волейболістів, які не мали проблем зі здоров'ям. В підсумку з усіх чотирьох перелічених збірних один сет вдалося забрати лише французам.

Збірна Польщі з волейболу Getty images

І зараз той самий склад готується до зустрічі з Україною.

Заявка збірної Польщі

Зв'язуючі : Марцін Коменда (ЛУК-Люблін), Ян Фірлей (Проект Варшава)

Діагональні : Бартоломей Боландж (Заверце), Кевін Сасак (ЛУК-Люблін)

Догравальники : Вільфредо Леон (ЛУК-Люблін), Томаш Форнал (Заверце), Александр Шлівка (Проект Варшава), Артур Шальпук (Ресовія), Каміл Семенюк (Перуджа, Італія)

Центральні блокуючі : Бартоломей Леманський (Проект Варшава), Шимон Якубішак (ЗАКСА), Якуб Новак (Ченстохова), Якуб Майршак (Ольштин)

Ліберо : Якуб Попівчак (Заверце), Максіміліан Гранечний (Слепск Сувалки)

Заявка збірної Польщі змінилася на дві третини порівняно з матчем проти України в першому турі ЛН. Причому в бік значного посилення. З польських зірок не зіграє тільки центральний блокуючий Якуб Кохановський.

Очні зустрічі

В офіційних поєдинках збірні України та Польщі грали між собою чотири рази, неодмінно перемагали наші суперники. Тричі це були матчі чемпіонатів Європи (останній відбувся у 2021 році), а найбільше нас цікавить останній, адже відбувся він півтора місяці тому в межах попереднього етапу Ліги націй.

14 червня у китайському Ліньї українці дуже якісно провели перші дві партії, в обох не випустивши поляків із 20 очок. Надалі ж суперники оговталися й достатньо впевнено виграли наступні три сети та матч загалом – 2:3.

Найкращим у збірної України став Дмитро Янчук, який набрав 13 очок. Нагадаємо, що у тій зустрічі не брав участі наш лідер Олег Плотницький. Натомість у поляків підсилення з того часу отримали не одна, а низка позицій.

Прогноз букмекерів

Немає нічого дивного в тому, що чинні чемпіони ЛН розглядаються букмекерськими конторами як явні фаворити чвертьфіналу. На перемогу збірної Польщі можна поставити з коефіцієнтом 1.20. На успіх України цифра в рази більша – 4.25.

З цим згоден і тренер нашої команди Рауль Лосано.

"Польща є фаворитом у матчі проти України. Моїй команді доведеться зіграти дуже добре, на межі своїх можливостей, щоб мати шанс у цьому поєдинку ", – сказав досвідчений наставник напередодні матчу.

Завдяки чому Україна може поборотися за перемогу? Відзначимо подачі Дмитра Янчука (посів перше місце за кількістю ейсів у попередньому раунді) та блок Юрія Семенюка (третій за цим компонентом).

Надважливим виглядає Х-фактор у вигляді Олега Плотницького. Якщо лідеру вдасться завести команду своєю грою, то зупинити збірну України, яка спіймала кураж, важко будь-кому. Італійці та бразильці в цьому переконалися на власному досвіді.

Де дивитися матч Україна – Польща

Чвертьфінальний поєдинок Ліги націй між збірними України та Польщі відбудеться 30 липня о 14:30 у китайському Нінбо. Офіційним транслятором Ліги націй з волейболу в Україні є Суспільне Спорт. Також матч буде доступним на ютуб-каналі Суспільного.