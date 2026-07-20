Плотницький: Щонайменше один крок уперед збірна України зробила

Догравальник збірної України Олег Плотницький оцінив надважливу перемогу над Німеччиною та свою гру за національну команду.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"По-перше, я думаю, що команда вже зіграла краще. У цьому сезоні в нас результат сім перемог і п'ять поразок – уже не шість, як раніше. Мені здається, щонайменше один крок уперед ми зробили. По-друге, було важко. На такі матчі по-іншому налаштовуєшся, коли розумієш, що не все залежить від тебе, але все одно треба виконати свою роботу. Як я казав [перед грою], для Німеччини цей матч уже нічого не вирішував, тому вони грали розкуто: могли ризикувати, щось пробувати, змінювати склад. Тому я вважаю, що ця перемога має додати нам упевненості в ментальному плані. Матч був не найпростішим, але перемогли ми досить упевнено", – сказав волейболіст.

Для Плотницького матч проти Німеччини був не менш важливим: до нього підходив на тлі погіршення результативності та ефективності в атаці. В останній грі основного раунду лідеру збірної України вдалося покращити ці статистичні показники.

Уболівальники бачать одне, але для мене важливо, що бачать люди, які професійно розбираються у волейболі. Вони можуть подивитися й сказати, де гра могла бути програна, а де ти зіграв добре чи погано. Не можна просто подивитися на цифри й сказати: "З десяти атак ти забив тільки три". А якими були решта сім м'ячів? Це не означає, що зв'язуючий погано дав передачу — м'ячі могли бути просто важкими. І якщо з тих семи ти п'ять залишив у грі на своїй стороні, а ми потім забили, а два просто залишилися в грі й ти нічого не зіпсував, то це хороший результат. На папері це виглядає як 30% реалізації. Тому важливо те, що говорить наш тренер Рауль Лосано. А він усе правильно говорить – так, як воно є насправді", – підсумувава Плотницький.

Нагадаємо, українська команда вперше в історії вийшла у плейоф, де в 1/4 фіналу зіграє проти Польщі. Саме поляки є чинними чемпіонами, здолавши Італію минулого року в поєдинку за "золото".