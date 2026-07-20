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Плотницький: Щонайменше один крок уперед збірна України зробила

Олександр Булава — 20 липня 2026, 13:59
Плотницький: Щонайменше один крок уперед збірна України зробила
Олег Плотницький
FIVB

Догравальник збірної України Олег Плотницький оцінив надважливу перемогу над Німеччиною та свою гру за національну команду.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"По-перше, я думаю, що команда вже зіграла краще. У цьому сезоні в нас результат сім перемог і п'ять поразок – уже не шість, як раніше. Мені здається, щонайменше один крок уперед ми зробили.

По-друге, було важко. На такі матчі по-іншому налаштовуєшся, коли розумієш, що не все залежить від тебе, але все одно треба виконати свою роботу. Як я казав [перед грою], для Німеччини цей матч уже нічого не вирішував, тому вони грали розкуто: могли ризикувати, щось пробувати, змінювати склад. Тому я вважаю, що ця перемога має додати нам упевненості в ментальному плані. Матч був не найпростішим, але перемогли ми досить упевнено", – сказав волейболіст.

Для Плотницького матч проти Німеччини був не менш важливим: до нього підходив на тлі погіршення результативності та ефективності в атаці. В останній грі основного раунду лідеру збірної України вдалося покращити ці статистичні показники.

Уболівальники бачать одне, але для мене важливо, що бачать люди, які професійно розбираються у волейболі. Вони можуть подивитися й сказати, де гра могла бути програна, а де ти зіграв добре чи погано. Не можна просто подивитися на цифри й сказати: "З десяти атак ти забив тільки три". А якими були решта сім м'ячів? Це не означає, що зв'язуючий погано дав передачу — м'ячі могли бути просто важкими. І якщо з тих семи ти п'ять залишив у грі на своїй стороні, а ми потім забили, а два просто залишилися в грі й ти нічого не зіпсував, то це хороший результат. На папері це виглядає як 30% реалізації. Тому важливо те, що говорить наш тренер Рауль Лосано. А він усе правильно говорить – так, як воно є насправді", – підсумувава Плотницький.

Нагадаємо, українська команда вперше в історії вийшла у плейоф, де в 1/4 фіналу зіграє проти Польщі. Саме поляки є чинними чемпіонами, здолавши Італію минулого року в поєдинку за "золото".

Олег Плотницький

Олег Плотницький

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