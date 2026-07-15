Збірна України перемогла Іран та впритул наблизилася до плейоф Ліги націй

Збірна України з волейболу впевнено перемогла команду Ірану у першому матчі останнього ігрового тижня Ліги націй.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Перший сет був важким для українців, у лідера команди Василя Тупчія гра не йшла. До того ж йому по ходу партії розбили ніс м'ячем. Однак Іран більше помилявся, через що перемогу забрала саме Україна.

А вже другий сет проходив під диктовку команди Рауля Лосано. "Синьо-жовті" краще діяли на подачах та у блоках, через що закономірно забрали перемогу.

Потенційно вирішальна партія розпочалася з мінімальної переваги суперників, яку Україна миттєво нівелювала та навіть вийшла вперед. Однак Іран вирівняв у середині сет, а вже за 17:17 здійснив два блоки поспіль, вийшовши вперед.

Наприкінці рятувати команду стали Плотницький та Ковальов. Перший подачами, а другий – атаками. Ще й Янчук вийшов на заміну і підтвердив статус лідера Ліги націй за ейсами, завдяки чому рахунок зрівняли (22:22).

Тупчій вивів Україну на матчбол, але Іран зрівняв та перевів гру на "більше/менше". Українці мали 5 шансів завершити гру, але не реалізували їх. Іран же впорався з другої спроби.

Тож гра перейшла у третій сет, який також розпочинався за рівної боротьби. Однак з рахунку 9:9 Україна пішла у відрив, в першу чергу завдяки Ковальову. І Тупчію, який видав 4 (!) ейси поспіль. Цієї переваги вистачило для перемоги.

Найкращим гравцем зустрічі став Ілля Ковальов, який побив свій рекорд результативності в сезоні, набравши 22 очка.

Ліга націй-2026

9 тур, 15 липня

Україна – Іран 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)

Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії, проте до цього перемогли Бразилію (3-тю команду світу), Італію (2-гу команду світу) та Канаду.

"Синьо-жовті" завершили другий тиждень на 5 місці в турнірній таблиці та вже гарантували собі збереження прописки в турнірі. Зараз же команда бореться за плейоф, куди вийде 7 найкращих збірних.

Після матчу з Іраном "синьо-жовті" проведуть ще три поєдинки. Їхніми суперниками стануть Сербія, Туреччина та Німеччина. Зауважимо, що "синьо-жовті" вже набрали 19 балів. Минулого сезону для чвертьфіналу вистачило 20 очок.