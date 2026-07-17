Збірна України розгубивши перевагу в два сети на тай-брейку поступилася Туреччині у Лізі націй

У п'ятницю, 17 липня, відбувся черговий матч останнього ігрового тижня Ліги націй з волейболу, у якому збірна України поступилася команді Туреччини.

Зустріч у Белграді завершилася з рахунком 3:2.

Вже перший сет приніс для "синьо-жовтих" справжні проблеми, але команді вдалося зібратися і все ж дотиснути суперника з відривом у 2 очки.

Другий відрізок пройшов значно краще, цього разу підопічні Рауля Лосано закрили його з комфортною перевагою у 5 очок.

Заключний сет розпочався для України не найкраще, вона весь час була у ролі наздоганяючого, а лише в середині почала скорочувати відставання, втім, турки свого домоглися та повернулися угру, перевівши її у 4-й сет, який також у підсумку виграли.

Тож, переможець зустріч вирішувався на тай-брейку, де сильнішими все ж виявилися турецькі волейболісти.

Через цю поразку наша команда опустилася на 7-му сходинку в турнірній таблиці, пропустивши вперед саме Туреччину.

Ліга націй-2026 з волейболу

11 тур, 17 липня

Туреччина – Україна 3:2 (25:27, 20:25, 25:23, 25:16, 15:11)

19 липня збірна України проведе заключний матч загального етапу, де зіграє проти команди Німеччини. Початок о 17:30 за київським часом.

У попередньому поєдинку підопічні Рауля Лосано програли Сербії (1:3). Нагадаємо, що 7 найкращих команд вийдуть у плейоф Ліги націй.