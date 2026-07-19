Збірна України здобула вкрай важливу перемогу над Німеччиною в останньому турі Ліги націй-2026

У неділю, 19 липня, збірна України з волейболу провела свій останній матч загального етапу Ліги націй-2026, у якому перемогла команду Німеччини.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Підопічні Рауля Лосано доволі важко взяли стартовий сет, а у другому програли з різницею у мінус 5.

Третій сет також пройшов у напруженій боротьбі, команди йшли нога в ногу на його старті, а ближче до середини українці все ж перехопили ініціативу, тут зіграло і те, що у суперника були явні проблеми з блоками, що дозволило "синьо-жовтим" знову вийти у лідери.

Четвертий сет розпочався для України вкрай невдало, німці зі старту повели 5:2, і цього разу вдало зіграли на блоках, після чого Лосано вимушений був взяти таймаут. Після нього наша команда зібралася та поступово почала повертатися у гру, скоротивши відставання у середині сету до мінус 1, але далі пішли помилки, через що суперник повернув перевагу в 4 очки.

Гойдалки продовжилися і надалі, обидва тренери взяли по таймауту, адже українці знову почали підступатися та скорочувати розрив, а потім пішов справжній розворот – 6 поспіль ейсів вивели нашу команду вперед – 19:17. Суперник взяв останній таймаут, після чого градус тільки посилився, але, на щастя, Україна все ж довела справу до успіху, вирвавши перемогу 26:24 та закрила гру до тайбрейку.

Ця перемога була вкрай важливою, адже залишила українську збірну в боротьбі за вихід у Фінал восьми.

Зазначимо, що раніше свій заключний матч провела і Туреччина, яка завдяки перемозі над Іраном обійшла українців в турнірній таблиці. Тепер "синьо-жовтих" влаштує лише перемога Франції над Болгарією. Ця зустріч відбудеться о 00:00 за київським часом.

Ліга націй-2026 з волейболу

12 тур, 19 липня

Україна – Німеччина 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

Нагадаємо, у попередніх двох турах збірна України зазнала поразок – від Сербії (1:3) та Туреччини (2:3), через що вилетіла із зони плейоф Ліги націй.

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