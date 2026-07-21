Плотницький: Не без удачі, але ми на правильному шляху

Збірна України з волейболу вперше в історії пробилася до плейоф Ліги націй. Путівку до вісімки найкращих команда Рауля Лосано отримала після перемоги Франції над Болгарією, а попереду на українців чекає чвертьфінальний поєдинок проти Польщі.

Один із лідерів збірної України Олег Плотницький в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповів про емоції після історичного досягнення, оцінив шлях команди на турнірі та пояснив, що потрібно зробити для перемоги над поляками.

– Ми всі бачили емоції на відео після виходу України в плейоф. Розкажіть, що зараз на душі, що відчуваєте?

– Зараз спокій. Не без удачі, але вийшли в плейоф – значить, ми на правильному шляху.

– На клубному рівні ви вже знаєте смак великих перемог, а це одна з найбільших перемог на рівні збірної. З чим можете порівняти це відчуття?

– Збірна і клуб – це зовсім різні речі, і підготовка йде зовсім по-іншому, тому я б не порівнював ці відчуття. Вчора раділи всі, як маленькі діти, та й усі це бачили.

Максим Тонконог і Олег Плотницький Volleyball World

– Перед матчем Франція – Болгарія були переживання, що раптом французи не переможуть, чи були впевнені, що все ж таки все складеться на нашу користь?

– Двоякі були відчуття: з одного боку, самі створили собі проблеми, програвши дві гри, де могли б виграти, а з іншого боку, було якесь передчуття, що все ж таки за ту роботу, яку ми проробили, має бути нам нагорода.

– Якщо загалом оцінити наш шлях у Лізі націй до плейоф, яким він був, на вашу думку?

– Трішки складним, але, я думаю, дуже успішним для команди, незважаючи на те, чи вийшли ми в плейоф, чи ні. Головне, що команда виросла, і ми на цьому шляху зрозуміли й уже почали працювати над тим, що потрібно покращувати.

– Виділіть три поєдинки, які вам запамʼяталися найбільше.

– Бразилія, Італія і Німеччина.

– Далі – титулована збірна Польщі. Ми всі памʼятаємо першу гру проти цієї команди. Що потрібно зробити, аби перемогти цю збірну?

– Першу можемо забути: зараз там на 90% інша команда, інші гравці. Щоб грати з ними на рівних, потрібно буде дуже чисто й дисципліновано зіграти і у вирішальні моменти не боятися ризикувати, але з розумом.