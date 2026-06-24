Плотницький повернувся тріумфально: збірна України сенсаційно перемогла Бразилію в Лізі націй

В середу, 24 червня, відбувся перший матч другого тижня Ліги націй з волейболу, в якому збірна України зіграла проти світового гранда, третьої команди світу – команди Бразилії.

Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:1.

Зауважимо, що на цей матч вперше з 2023 року в заявці опинився зірковий догравальник Олег Плотницький. Він же вийшов одразу в стартовому складі.

Його поява одразу ж принесла плоди – Україна почала якісніше грати на прийомі, а в атаці особливо сяяв Василь Тупчій. Українці вже на старті сету здобули перевагу, яку зберегли до рахунку 23:21.

Однак віддали серію та дозволили бразильцям отримати сетбол. "Синьо-жовті" перевели гру на "більше/менше" де вирішальне очко своїм блоком приніс Плотницький. 1:0 на користь України.

Друга партія також була рівною, але вирішальним стала серія з вдалих подач від Бразилії ще на старті – 22:25 і суперники зрівняли рахунок. Проте варто відмітити Ковальова, який вийшов на заміну та був одним з найкращих у сеті.

Після невдалого завершення другого сету Україна зібралася та зробила ривок на початку третього. В середині партії бразильці зрівняли – рівність трималася до рахунку 22:22, після якого українці зробили три блоки поспіль та забрали сет.

Таким чином підопічні Рауля Лосано отримали змогу закрити гру вже в наступній партії. Перевагу на старті здобув Україні Тупчій. Однак після тайм-ауту суперники переломили хід гри та вийшли вперед.

І тут на сцену вийшов Плотницький, який набирав очко за очком для України. Його зусиллями "синьо-жовті" повернули перевагу та зуміли втримати її до кінця. Україна вперше в історії перемогла Бразилію.

Ліга націй-2026

П'ятий матч, 24 червня

Україна – Бразилія 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21)

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8 місці в турнірній таблиці. Зауважимо, що для виходу в плейоф необхідно фінішувати в топ-8 (або топ-7, якщо Китай, як господар, не зможе пройти власними силами).

Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).