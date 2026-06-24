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Плотницький повернувся тріумфально: збірна України сенсаційно перемогла Бразилію в Лізі націй

Микола Дендак — 24 червня 2026, 19:51
Плотницький повернувся тріумфально: збірна України сенсаційно перемогла Бразилію в Лізі націй
Збірна України з волейболу
Федерація волейболу України

В середу, 24 червня, відбувся перший матч другого тижня Ліги націй з волейболу, в якому збірна України зіграла проти світового гранда, третьої команди світу – команди Бразилії.

Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:1.

Зауважимо, що на цей матч вперше з 2023 року в заявці опинився зірковий догравальник Олег Плотницький. Він же вийшов одразу в стартовому складі.

Його поява одразу ж принесла плоди – Україна почала якісніше грати на прийомі, а в атаці особливо сяяв Василь Тупчій. Українці вже на старті сету здобули перевагу, яку зберегли до рахунку 23:21.

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Однак віддали серію та дозволили бразильцям отримати сетбол. "Синьо-жовті" перевели гру на "більше/менше" де вирішальне очко своїм блоком приніс Плотницький. 1:0 на користь України.

Друга партія також була рівною, але вирішальним стала серія з вдалих подач від Бразилії ще на старті – 22:25 і суперники зрівняли рахунок. Проте варто відмітити Ковальова, який вийшов на заміну та був одним з найкращих у сеті.

Після невдалого завершення другого сету Україна зібралася та зробила ривок на початку третього. В середині партії бразильці зрівняли – рівність трималася до рахунку 22:22, після якого українці зробили три блоки поспіль та забрали сет.

Таким чином підопічні Рауля Лосано отримали змогу закрити гру вже в наступній партії. Перевагу на старті здобув Україні Тупчій. Однак після тайм-ауту суперники переломили хід гри та вийшли вперед.

І тут на сцену вийшов Плотницький, який набирав очко за очком для України. Його зусиллями "синьо-жовті" повернули перевагу та зуміли втримати її до кінця. Україна вперше в історії перемогла Бразилію.

Ліга націй-2026
П'ятий матч, 24 червня

Україна – Бразилія 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21)

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі

Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8 місці в турнірній таблиці. Зауважимо, що для виходу в плейоф необхідно фінішувати в топ-8 (або топ-7, якщо Китай, як господар, не зможе пройти власними силами).

Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).

Олег Плотницький Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

Збірна України з волейболу

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