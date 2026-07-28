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Плотницький: Польща у чудовій формі та грає як один механізм

Олег Дідух — 28 липня 2026, 15:11
Плотницький: Польща у чудовій формі та грає як один механізм
Олег Плотницький
FIVB

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився очікуваннями від чвертьфіналу Ліги націй проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Дорога до Китаю для мене пройшла швидко – спав майже цілий політ. Настрій хороший. А наскільки команда готова – покаже гра, поки маємо можливість ще зовсім трішки потренуватися, тому намагаємось використовувати цю можливість сповна.

Очікування від матчу проти Польщі тільки одне: щоб гра була хорошою для обох команд і всі отримали задоволення від матчу. З поляків нікого не виділю. Польща зараз у хорошій формі і видно, що команда працює і грає як один механізм", – заявив Плотницький.

Свій чвертьфінальний поєдинок Ліги націй проти Польщі Україна проведе 30 липня. Він розпочнеться о 14:30 за київським часом. Раніше стала відома заявка України на плейоф Ліги націй-2026.

Олег Плотницький Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

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