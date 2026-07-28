Плотницький: Польща у чудовій формі та грає як один механізм

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився очікуваннями від чвертьфіналу Ліги націй проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Дорога до Китаю для мене пройшла швидко – спав майже цілий політ. Настрій хороший. А наскільки команда готова – покаже гра, поки маємо можливість ще зовсім трішки потренуватися, тому намагаємось використовувати цю можливість сповна.

Очікування від матчу проти Польщі тільки одне: щоб гра була хорошою для обох команд і всі отримали задоволення від матчу. З поляків нікого не виділю. Польща зараз у хорошій формі і видно, що команда працює і грає як один механізм", – заявив Плотницький.