Помстилися за попередній сезон: збірна України здолала Канаду в Лізі націй

У п'ятницю, 26 червня, відбувся третій матч другого тижня Ліги націй з волейболу, в якому збірна України, на тлі гучних перемог проти Бразилії та Італії, здолала ще й Канаду.

Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:1.

Українці розпочали поєдинок з Максимом Дроздом, для якого це був дебют у стартовому складі. І старт першого сету пройшов за мінімальної переваги України, яку Канада скоротила до рахунку 9:9.

Невдовзі канадці мінімально вийшли вперед, але "синьо-жовті" відповіли миттєво, забравши серію розіграшів. За рахунку 22:18 головний тренер збірної України випустив учорашнього дебютанта Бойка, який і здобув вирішальне очко (25:19).

Друга партія розпочалася з рівної боротьби, однак з рахунку 9:9 "синьо-жовті" пішли у відрив. Особливо сяяв Василь Тупчій – забивав і шаленими атаками, і скидками (дві поспіль!).

Нашого діагонального було не зупинити. За рахунку 21:17 тренер дав Василю відпочити. Канадці почали зрівнювати, але надважливі очки приніс Бойко, а жирну крапку в сеті поставив Тупчій, повернувшись на майданчик.

Потенційно вирішальна партія розпочалася важко для України, суперники вийшли вперед на +3. Але тут на поміч прийшли блоки – два поспіль.

Проте попереду залишалася саме Канада через якісний блок, якого не вистачало на старті. А в середині сету блок приніс суперникам серію раундів – 16:22. Цю гру було вже не врятувати...

Однак четвертий сет розпочався вже з переваги України +3, яка трималася до середини сету. Але втома, що далася взнаки ще у третьому сеті, дала про себе знати ще й зараз – 13:13.

І тут на сцену вийшов Плотницький, який взяв 4 очки поспіль та повернув перевагу Україні. Далі була низка помилок від канадців, які дозволили відірватися на комфортні 5 очок. Канадці майже зрівняли, але не вистачило одного очка (25:23).

Таким чином Україна помстилася канадцям за матч у Лізі націй 2025. Тоді Канада перемогла, чим не дозволила "синьо-жовтим" пройти у плейоф.

Найкращим у грі беззаперечно став Василь Тупчій, у якого за 4 сети назбиралося 20 очок. Проте також додатково варто виділити юного Бойка, який за короткий час на майданчику приніс команді 3 очки, і всі були надважливими.

Ліга націй-2026

Сьомий матч, 26 червня

Україна – Канада 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)

Після цієї гри Україна піднялася на перше місце турнірної таблиці, але у суперників поки менше матчів зіграно.

У межах другого тижня підопічним Рауля Лосано залишилося зіграти проти срібних призерів чемпіонату світу – команди Болгарії. Гра відбудеться 28 червня.

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

До старту другого тижня Україну підсилив Олег Плотницький, після чого команда спершу сенсаційно обіграла третю команду світу – Бразилію (3:1), а згодом вперше в історії здолала Італію (3:0) – чинних чемпіонів світу та друге місце рейтингу.