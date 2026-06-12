Збірна України здобула другу перемогу поспіль у чоловічій Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу здобула свою другу перемогу в поточному розіграші Ліги націй. У п'ятницю, 12 червня, підопічні Рауля Лосано у трьох сетах розгромили Кубу з рахунком 3:0.

Ліга націй-2026

Третій тур, 12 червня

Україна – Куба – 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)

Для збірної України це друга перемога поспіль у поточному розіграші Ліги націй. Напередодні команда Лосано обіграла Китай 3:1. Стартували ж українці з розгромної поразки від Японії з рахунком 0:3.

Перший ігровий тиждень Ліги націй-2026 для збірної України завершиться матчем проти Польщі, який відбудеться у неділю, 14 червня. У цьому поєдинку є шанси побачити повернення до національної команди зіркового Олега Плотницького, який наразі вирішує свої проблеми з документами.