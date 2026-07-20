Олімпійські чемпіони подарували Україні дебютний плейоф: підсумки групового етапу Ліги націй
Блискучий виступ чоловічої волейбольної збірної України у другому турі Ліги націй дав вітчизняним гравцям та уболівальникам надію з другої спроби вийти до плейоф престижного світового турніру. Команда з п'ятьма перемогами впевнено посідала місце у топ-7 турнірної таблиці, до того ж, завдяки поверненню лідера Олега Плотницького обіграла чемпіонів світу італійців та топових бразильців.
Суперники у третьому турі виглядали значно нижчими за класом від попередніх опонентів й за попередніми розкладами для проходу до плейоф у Белграді Україні достатньо було двох перемог у чотирьох поєдинках із Іраном, Сербією, Туреччиною та Німеччиною. Лишень турки разом із українцями претендували на потрапляння до сімки найкращих.
Певні побоювання стосувалися порівняння з попереднім сезоном, коли так само нашій команді в чотирьох матчах третього туру ЛН необхідно було виграти два рази у "на папері" не найсильніших збірних (за винятком Італії). Тоді українці через об'єктивно мінімальну можливість ротації та пошкодження Іллі Ковальова підійшли до найважливіших поєдинків не в оптимальному стані й тричі програли, втративши можливість у дебютному сезоні одразу потрапити до плейоф.
Зараз суперники були ще простішими, а найкращий волейболіст України Плотницький повернувся до збірної. І нарешті мрія стала реальністю!
Стартовий склад українців в усіх матчах був наступним.
Центральні блокуючі – Юрій Семенюк (Проект Варшава, Польща) та Владислав Щуров (Барком-Кажани). Догравальники – Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція) та Ілля Ковальов (Барком-Кажани). Діагональний – Василь Тупчій (Барком-Кажани). Зв'язуючий – Юрій Синиця (Хебей, Китай). Ліберо – Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).
Зазначимо, що головний тренер Рауль Лосано використовував Пампушка виключно на прийомі, під час подач у збірній України замість нього на майданчик виходив Євген Бойко з Решетилівки, який за основним амплуа є догравальником.
Україна – Іран 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)
Перша половина стартової партії проходила за переваги українців – 9:4, 13:9, 17:12. Надалі іранці почали скорочувати відставання, проте наздогнати наших волейболістів їм не вдалося – 25:22. Цікаво, що в атаці суперники виглядали краще: 15 вдалих атак проти 10 українських. Все вирішила статистика помилок. Україна за сет мала їх лише 2(!), а Іран – 11.
Старт другого сету для наших волейболістів видався ще кращим. Вже за рахунку 8:3 італійський головний тренер іранців Роберто Пьяцца використав обидва свої таймаути. Це не допомогло, адже розрив продовжував збільшуватись аж до 14:7. Тут суперники трохи прийшли до тями, однак переслідування розпочалося для них занадто пізно – 25:21. Знову Іран мав перевагу в атаці, при цьому забагато помиляючись.
Початок третього сету теж залишився за збірною України. Але розрив був меншим – 16:12, і вкотре другу половину партії іранці провели краще, отримавши 18:21 уже на свою користь.
Завдяки ейсам Плотницького та Янчука й помилці зв'язуючого суперника наші волейболісти першими вийшли на матч-пойнти. 5 шансів виграти поєдинок українці не використали, а ось іранці двічі заблокували Ковальова та реалізували свій другий сет-пойнт – 29:31.
Дуже неприємним моментом став біль у біцепсі нашого лідера – Олега Плотницького. Після матчу волейболіст зауважив, що справа була у судомі й нічого серйозного не сталося. Натомість у суперників з гри через пошкодження вибули одразу двоє догравальників.
Нікого, мабуть, не здивувало, що й у четвертій партії Україна повела 15:12. І вчергове іранці зуміли скоротити відставання до мінімального.
Тут на подачу вийшов Василь Тупчій і створив справжнє волейбольне диво. Важко згадати, коли на такому рівні гравець востаннє подавав чотири (!!!) ейси поспіль. 20:14 – від такого суперники відійти вже не змогли й українці святкували перемогу – 25:19.
У четвертій партії наші волейболісти фактично не загравали в атаці Плотницького, очевидно, пошкодження дошкуляло нашому лідеру. Зате на перший план вийшов найкращий друг Олега Ілля Ковальов, який з 22 очками став найрезультативнішим гравцем зустрічі.
Зазначимо загалом класну роботу українців на подачі: 11 ейсів (рекорд збірної в ЛН) за 8 помилок при введенні м'яча в гру.
Україна – Сербія 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 23:25)
Серби давно є незручним суперником для збірної України. За чотири попередні очні зустрічі нашим волейболістам не вдалося виграти жодного разу, включно з матчем третього туру ЛН минулого сезону. І навіть зараз, під час зміни поколінь у команди господарів, зламати неприємну традицію не вдалося.
Перша партія проходила у рівній боротьбі, а її долю вирішили три ейси українців після рахунку 20:20. Один на рахунку Плотницького, два поспіль подав Янчук, який вийшов у старті замість Ковальова – 25:22 в результаті. При цьому за сет наші волейболісти зробили 6 помилок при введенні м'яча в гру – лише на два менше за показник усієї гри з Іраном.
У другому сеті сталося щось незрозуміле. Рівний перебіг подій на майданчику тривав до рахунку 15:16, після чого у збірної України повністю вимкнулася атака. Прийом працював, друга передача – теж, а забити не міг абсолютно ніхто. Знятися з подачі сербів вдалося лише за 15:23, зрозуміло, що врятувати партію шансів не було. Лосано замінив Синицю та Янчука на Щиткова та Ковальова, що ніяк не допомогло.
Після великої перерви одразу нічого не змінилося – 3:9, і тут на подачу вийшов Василь Тупчій. Ніби згадавши минулий день, він подав три ейси поспіль, і зрештою рахунок не тільки зрівнявся, а українці навіть вийшли вперед – 15:13. Раптом команду накрив новий ступор. Розладналося геть усе й серби вийшли вперед за партіями – 21:25.
До середини четвертої партії почало здаватися, що збірна України, попри очевидні проблеми з грою, увімкнула характер. Вдалося вигризти декілька важких м'ячів і довести рахунок до 19:15. І знову все розсипалося на 5 розіграшів поспіль. Ковальов спробував завести команду парою хороших атак, однак з 23:22 все закінчилося на 23:25.
Плотницький за матч набрав 7 очок, а без старого-нового лідера повести за собою партнерів не зміг ніхто. Найкращим знову став Ковальов (13), хоча Ілля з'явився на майданчику лише у середині другої партії.
Україна – Туреччина 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)
Збірні України та Туреччини за останні 9 років зустрічалися уже ввосьме, і більшість із цих матчів стали вкрай важливими. Цей поєдинок був лобовим за вихід у плейоф ЛН.
Першу половину стартового сету краще провели турки, однак у середині партії ейси Семенюка та Синиці допомогли українцям вирівняти становище. Одразу тричі в розіграшах м'яч прилітав в обличчя Василеві Тупчію, і це ніби розбудило нашого діагонального, який не найкращим чином провів попередній матч.
На "більше-менше" саме атаки Василя принесли нашій збірній більшість очок, разом із тонким виграшем сет-пойнту – 27:25.
У другій партії вже українці були постійно попереду на 1-2 очки, гра проходили доволі нервово, з традиційним тиском турків на головного арбітра. У вирішальні моменти на подачах Ковальова запрацював наш блок, який приніс перевагу українцям у п'ять очок – 25:20.
На третю партію Лосано замість Ковальова випустив Янчука. Рішення важко було зрозуміти, адже Ілля був одним із найкращих на майданчику. Початок сету Україна вчисту провалила – 2:8. Щитков поміняв Синицю на позиції зв'язуючого й став частіше загравати перший темп. В результаті найкращим у партії серед українців став Семенюк, який окрім атак додав 4 ейси, і все ж наздогнати турків не вдалося – 23:25. 10 наших помилок за сет стали фатальними.
Нічого не змінилося й надалі. Четвертий сет Україна розпочала з 3:8 та 5:12, зрештою кінцівку партії догравали в обох команд здебільшого резервісти, поки основа відпочивала перед тай-брейком – 16:25.
Перша половина тай-брейку нарешті принесла певний оптимізм. Українці повели 7:5, але потім знову все розвалилося. Чергова серія помилок в атаці від Плотницького та Тупчія принесли поразку в ключовому матчі за вихід до плейоф – 11:15. Завершив матч екскапітан символічно для двох поспіль невдалих для себе зустрічей – подачею в сітку.
Україна – Німеччина 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)
До початку матчу свої останні поєдинки виграли італійці та турки й з вісьмома перемогами стали недосяжними для нашої команди. Завдання перемагати німців залишалося, однак і у цьому випадку для виходу в плейоф українцям потрібна була поразка болгарів від французів.
Старт першої партії змусив згадати дві невдалі попередні зустрічі. З рахунку 4:4 німці виграли 5 очок поспіль через невдалі дії українців в атаці. Лосано змушений був міняти Синицю та Тупчія на Щиткова та Тонконога, і ситуація потроху почала покращуватися.
Два поспіль ейси Плотницького та кілька вдалих блоків дозволили збірній України наздогнати суперників, а зрештою й першою дістатися до сет-пойнту. Вирішальне очко третім блоком за сет здобув Щуров – 25:23.
У другій партії провал українців стався в середині сету, цього разу на декілька очок перестав працювати прийом. Німеччина повела 18:13, і вдруге поспіль відіграти відставання у 5 очок нашій команді не вдалося – 20:25.
Тільки в третьому сеті Україні вдалося налагодити атакувальні удари. Раз по раз Плотницький і молодий Тонконог, який залишився на майданчику замість Тупчія з першої партії, вдало відігравалися від блоку німців. Рахунок сягнув 18:13, і як суперники не намагалися, наздогнати нашу команду не вдалося – 25:22.
Четверта партія стала найцікавішою та найвалідольнішою в поєдинку. Українцям від її старту вкотре довелося відіграватися – 2:5, 4:8, 13:17. І тут на подачу вийшов Дмитро Янчук, який просто знищив прийом німців. 19:17 – але це було далеко не все. Суперники відповіли своїми двома ейсами, вирівнявши становище.
Лідерський тягар у вирішальний момент взяв на себе наймолодший гравець. Більшість атак будувалися через високі м'ячі на Тонконога. Зріст 18-річного діагонального – 214 см, що дає йому можливість іноді не помічати блок, пробиваючи над ним. Загалом за матч Максим набрав рекордне для себе в ЛН 21 очко.
Українці першими дісталися до матч-пойнтів, і на "більше-менше" своє слово сказав капітан Семенюк, заблокувавши німецький пайп – 26:24.
Після цього успіху команді та вболівальникам залишалося лише чекати матчу французів проти болгар і сподіватися на "триколірних". І фортуна повернулася обличчям до українців. Олімпійські чемпіони, які вже втратили шанси на вихід до плейоф і боролися тільки за очки у світовий рейтинг, у трьох партіях розібралися зі срібними призерами чемпіонату світу.
Україна з другої спроби пробилася у вісімку найкращих збірних Ліги націй.
Підсумки групового турніру ЛН
Наша команда посіла сьому сходинку в турнірній таблиці й у чвертьфіналі зіграє проти другої збірної у груповому етапі – команди Польщі, лідерки світового рейтингу.
Турнірна таблиця
Зазначимо, що головним критерієм у волейболі є кількість перемог, тому, наприклад, турки посідають місце вище за українців попри меншу кількість набраних очок.
За місцями в таблиці визначилися чвертьфінальні пари, які з 29 липня по 2 серпня у китайському Нінбо вестимуть боротьбу за титул. Головними фаворитами тут будуть японці, які вперше за час існування Ліги націй виграли усі 12 поєдинків групового етапу.
Пари фінального раунду Ліги націй 2026
- Японія – Китай
- Україна – Польща
- Словенія – Туреччина
- Італія – США
Залишила Лігу націй збірна Канади, яка посіла передостанню позицію серед 18 команд, однак команда Китаю, що набрала усього 4 очки, за регламентом змагань вилетіти не може та ще й виступить у домашньому плейоф.
Двоє українських волейболістів потрапили до трійки найкращих гравців Ліги націй за індивідуальними показниками. Дмитро Янчук розділив перше місце з японцем Раном за кількістю ейсів – по 21. Юрій Семенюк посів третю позицію за блоками (28).