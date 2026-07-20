Олімпійські чемпіони подарували Україні дебютний плейоф: підсумки групового етапу Ліги націй

Блискучий виступ чоловічої волейбольної збірної України у другому турі Ліги націй дав вітчизняним гравцям та уболівальникам надію з другої спроби вийти до плейоф престижного світового турніру. Команда з п'ятьма перемогами впевнено посідала місце у топ-7 турнірної таблиці, до того ж, завдяки поверненню лідера Олега Плотницького обіграла чемпіонів світу італійців та топових бразильців.

Суперники у третьому турі виглядали значно нижчими за класом від попередніх опонентів й за попередніми розкладами для проходу до плейоф у Белграді Україні достатньо було двох перемог у чотирьох поєдинках із Іраном, Сербією, Туреччиною та Німеччиною. Лишень турки разом із українцями претендували на потрапляння до сімки найкращих.

Певні побоювання стосувалися порівняння з попереднім сезоном, коли так само нашій команді в чотирьох матчах третього туру ЛН необхідно було виграти два рази у "на папері" не найсильніших збірних (за винятком Італії). Тоді українці через об'єктивно мінімальну можливість ротації та пошкодження Іллі Ковальова підійшли до найважливіших поєдинків не в оптимальному стані й тричі програли, втративши можливість у дебютному сезоні одразу потрапити до плейоф.

Зараз суперники були ще простішими, а найкращий волейболіст України Плотницький повернувся до збірної. І нарешті мрія стала реальністю!

На передньому плані - Олег Плотницький en.volleyballworld.com

Стартовий склад українців в усіх матчах був наступним.

Центральні блокуючі – Юрій Семенюк (Проект Варшава, Польща) та Владислав Щуров (Барком-Кажани). Догравальники – Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція) та Ілля Ковальов (Барком-Кажани). Діагональний – Василь Тупчій (Барком-Кажани). Зв'язуючий – Юрій Синиця (Хебей, Китай). Ліберо – Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Зазначимо, що головний тренер Рауль Лосано використовував Пампушка виключно на прийомі, під час подач у збірній України замість нього на майданчик виходив Євген Бойко з Решетилівки, який за основним амплуа є догравальником.

Україна – Іран 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)

Перша половина стартової партії проходила за переваги українців – 9:4, 13:9, 17:12. Надалі іранці почали скорочувати відставання, проте наздогнати наших волейболістів їм не вдалося – 25:22. Цікаво, що в атаці суперники виглядали краще: 15 вдалих атак проти 10 українських. Все вирішила статистика помилок. Україна за сет мала їх лише 2(!), а Іран – 11.

Старт другого сету для наших волейболістів видався ще кращим. Вже за рахунку 8:3 італійський головний тренер іранців Роберто Пьяцца використав обидва свої таймаути. Це не допомогло, адже розрив продовжував збільшуватись аж до 14:7. Тут суперники трохи прийшли до тями, однак переслідування розпочалося для них занадто пізно – 25:21. Знову Іран мав перевагу в атаці, при цьому забагато помиляючись.

Початок третього сету теж залишився за збірною України. Але розрив був меншим – 16:12, і вкотре другу половину партії іранці провели краще, отримавши 18:21 уже на свою користь.

Завдяки ейсам Плотницького та Янчука й помилці зв'язуючого суперника наші волейболісти першими вийшли на матч-пойнти. 5 шансів виграти поєдинок українці не використали, а ось іранці двічі заблокували Ковальова та реалізували свій другий сет-пойнт – 29:31.

Дуже неприємним моментом став біль у біцепсі нашого лідера – Олега Плотницького. Після матчу волейболіст зауважив, що справа була у судомі й нічого серйозного не сталося. Натомість у суперників з гри через пошкодження вибули одразу двоє догравальників.

Нікого, мабуть, не здивувало, що й у четвертій партії Україна повела 15:12. І вчергове іранці зуміли скоротити відставання до мінімального.

Тут на подачу вийшов Василь Тупчій і створив справжнє волейбольне диво. Важко згадати, коли на такому рівні гравець востаннє подавав чотири (!!!) ейси поспіль. 20:14 – від такого суперники відійти вже не змогли й українці святкували перемогу – 25:19.

У четвертій партії наші волейболісти фактично не загравали в атаці Плотницького, очевидно, пошкодження дошкуляло нашому лідеру. Зате на перший план вийшов найкращий друг Олега Ілля Ковальов, який з 22 очками став найрезультативнішим гравцем зустрічі.

Зазначимо загалом класну роботу українців на подачі: 11 ейсів (рекорд збірної в ЛН) за 8 помилок при введенні м'яча в гру.

Україна – Сербія 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 23:25)

Серби давно є незручним суперником для збірної України. За чотири попередні очні зустрічі нашим волейболістам не вдалося виграти жодного разу, включно з матчем третього туру ЛН минулого сезону. І навіть зараз, під час зміни поколінь у команди господарів, зламати неприємну традицію не вдалося.

Перша партія проходила у рівній боротьбі, а її долю вирішили три ейси українців після рахунку 20:20. Один на рахунку Плотницького, два поспіль подав Янчук, який вийшов у старті замість Ковальова – 25:22 в результаті. При цьому за сет наші волейболісти зробили 6 помилок при введенні м'яча в гру – лише на два менше за показник усієї гри з Іраном.

У другому сеті сталося щось незрозуміле. Рівний перебіг подій на майданчику тривав до рахунку 15:16, після чого у збірної України повністю вимкнулася атака. Прийом працював, друга передача – теж, а забити не міг абсолютно ніхто. Знятися з подачі сербів вдалося лише за 15:23, зрозуміло, що врятувати партію шансів не було. Лосано замінив Синицю та Янчука на Щиткова та Ковальова, що ніяк не допомогло.

Після великої перерви одразу нічого не змінилося – 3:9, і тут на подачу вийшов Василь Тупчій. Ніби згадавши минулий день, він подав три ейси поспіль, і зрештою рахунок не тільки зрівнявся, а українці навіть вийшли вперед – 15:13. Раптом команду накрив новий ступор. Розладналося геть усе й серби вийшли вперед за партіями – 21:25.

До середини четвертої партії почало здаватися, що збірна України, попри очевидні проблеми з грою, увімкнула характер. Вдалося вигризти декілька важких м'ячів і довести рахунок до 19:15. І знову все розсипалося на 5 розіграшів поспіль. Ковальов спробував завести команду парою хороших атак, однак з 23:22 все закінчилося на 23:25.

Плотницький за матч набрав 7 очок, а без старого-нового лідера повести за собою партнерів не зміг ніхто. Найкращим знову став Ковальов (13), хоча Ілля з'явився на майданчику лише у середині другої партії.

Україна – Туреччина 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)

Збірні України та Туреччини за останні 9 років зустрічалися уже ввосьме, і більшість із цих матчів стали вкрай важливими. Цей поєдинок був лобовим за вихід у плейоф ЛН.

Першу половину стартового сету краще провели турки, однак у середині партії ейси Семенюка та Синиці допомогли українцям вирівняти становище. Одразу тричі в розіграшах м'яч прилітав в обличчя Василеві Тупчію, і це ніби розбудило нашого діагонального, який не найкращим чином провів попередній матч.

На "більше-менше" саме атаки Василя принесли нашій збірній більшість очок, разом із тонким виграшем сет-пойнту – 27:25.

У другій партії вже українці були постійно попереду на 1-2 очки, гра проходили доволі нервово, з традиційним тиском турків на головного арбітра. У вирішальні моменти на подачах Ковальова запрацював наш блок, який приніс перевагу українцям у п'ять очок – 25:20.

На третю партію Лосано замість Ковальова випустив Янчука. Рішення важко було зрозуміти, адже Ілля був одним із найкращих на майданчику. Початок сету Україна вчисту провалила – 2:8. Щитков поміняв Синицю на позиції зв'язуючого й став частіше загравати перший темп. В результаті найкращим у партії серед українців став Семенюк, який окрім атак додав 4 ейси, і все ж наздогнати турків не вдалося – 23:25. 10 наших помилок за сет стали фатальними.

Нічого не змінилося й надалі. Четвертий сет Україна розпочала з 3:8 та 5:12, зрештою кінцівку партії догравали в обох команд здебільшого резервісти, поки основа відпочивала перед тай-брейком – 16:25.

Перша половина тай-брейку нарешті принесла певний оптимізм. Українці повели 7:5, але потім знову все розвалилося. Чергова серія помилок в атаці від Плотницького та Тупчія принесли поразку в ключовому матчі за вихід до плейоф – 11:15. Завершив матч екскапітан символічно для двох поспіль невдалих для себе зустрічей – подачею в сітку.

Україна – Німеччина 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24)

До початку матчу свої останні поєдинки виграли італійці та турки й з вісьмома перемогами стали недосяжними для нашої команди. Завдання перемагати німців залишалося, однак і у цьому випадку для виходу в плейоф українцям потрібна була поразка болгарів від французів.

Старт першої партії змусив згадати дві невдалі попередні зустрічі. З рахунку 4:4 німці виграли 5 очок поспіль через невдалі дії українців в атаці. Лосано змушений був міняти Синицю та Тупчія на Щиткова та Тонконога, і ситуація потроху почала покращуватися.

Два поспіль ейси Плотницького та кілька вдалих блоків дозволили збірній України наздогнати суперників, а зрештою й першою дістатися до сет-пойнту. Вирішальне очко третім блоком за сет здобув Щуров – 25:23.

У другій партії провал українців стався в середині сету, цього разу на декілька очок перестав працювати прийом. Німеччина повела 18:13, і вдруге поспіль відіграти відставання у 5 очок нашій команді не вдалося – 20:25.

Тільки в третьому сеті Україні вдалося налагодити атакувальні удари. Раз по раз Плотницький і молодий Тонконог, який залишився на майданчику замість Тупчія з першої партії, вдало відігравалися від блоку німців. Рахунок сягнув 18:13, і як суперники не намагалися, наздогнати нашу команду не вдалося – 25:22.

Четверта партія стала найцікавішою та найвалідольнішою в поєдинку. Українцям від її старту вкотре довелося відіграватися – 2:5, 4:8, 13:17. І тут на подачу вийшов Дмитро Янчук, який просто знищив прийом німців. 19:17 – але це було далеко не все. Суперники відповіли своїми двома ейсами, вирівнявши становище.

Лідерський тягар у вирішальний момент взяв на себе наймолодший гравець. Більшість атак будувалися через високі м'ячі на Тонконога. Зріст 18-річного діагонального – 214 см, що дає йому можливість іноді не помічати блок, пробиваючи над ним. Загалом за матч Максим набрав рекордне для себе в ЛН 21 очко.

Українці першими дісталися до матч-пойнтів, і на "більше-менше" своє слово сказав капітан Семенюк, заблокувавши німецький пайп – 26:24.

Після цього успіху команді та вболівальникам залишалося лише чекати матчу французів проти болгар і сподіватися на "триколірних". І фортуна повернулася обличчям до українців. Олімпійські чемпіони, які вже втратили шанси на вихід до плейоф і боролися тільки за очки у світовий рейтинг, у трьох партіях розібралися зі срібними призерами чемпіонату світу.

Україна з другої спроби пробилася у вісімку найкращих збірних Ліги націй.

Святкування успіху збірної України en.volleyballworld.com

Підсумки групового турніру ЛН

Наша команда посіла сьому сходинку в турнірній таблиці й у чвертьфіналі зіграє проти другої збірної у груповому етапі – команди Польщі, лідерки світового рейтингу.

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що головним критерієм у волейболі є кількість перемог, тому, наприклад, турки посідають місце вище за українців попри меншу кількість набраних очок.

За місцями в таблиці визначилися чвертьфінальні пари, які з 29 липня по 2 серпня у китайському Нінбо вестимуть боротьбу за титул. Головними фаворитами тут будуть японці, які вперше за час існування Ліги націй виграли усі 12 поєдинків групового етапу.

Пари фінального раунду Ліги націй 2026

Японія – Китай

Україна – Польща

– Польща Словенія – Туреччина

Італія – США

Залишила Лігу націй збірна Канади, яка посіла передостанню позицію серед 18 команд, однак команда Китаю, що набрала усього 4 очки, за регламентом змагань вилетіти не може та ще й виступить у домашньому плейоф.

Двоє українських волейболістів потрапили до трійки найкращих гравців Ліги націй за індивідуальними показниками. Дмитро Янчук розділив перше місце з японцем Раном за кількістю ейсів – по 21. Юрій Семенюк посів третю позицію за блоками (28).