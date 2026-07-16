Збірна України програла Сербії – прямому конкуренту в боротьбі за плейоф Ліги націй

Збірна України з волейболу прикро поступилася команді Сербії, прямому конкуренту в боротьбі за плейоф, у 10-му матчі Ліги націй 2026.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3.

Зауважимо, що третій ігровий тиждень команда Рауля Лосано проводить саме в Сербії. Перший сет проходив за рівної боротьби, однак наприкінці партії зусиллями Дмитра Янчука Україна вирвала перемогу.

Перша половина наступного сету також була рівною у виконанні обох команд. Однак з рахунку 15:16 Сербія здійснила прорив, забравши 7 (!) розіграшів поспіль. Такої переваги вистачило для перемоги.

З того моменту Україна так і не ввімкнулася. У третій партії намагався повернути команду Василь Тупчій, що зробив 3 ейси поспіль (у попередній грі було 4, шалені показники). Але Сербія загалом була кращою, тому без проблем виграла.

Така поразка стала холодним душем для України, тож вона почала четвертий сет потужно, здобувши загальну перевагу в +4 очки. Але з рахунку 19:15 Сербія почала камбек, який перетворився на перемогу сербів.

Ліга націй-2026

10 тур, 16 липня

Сербія – Україна 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)

Днем раніше Україна здолала Іран. Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії, проте до цього перемогли Бразилію (3-тю команду світу), Італію (2-гу команду світу) та Канаду.

Після поразки від Сербії "синьо-жовті" продовжили перебувати на 6 позиції (7 найкращих команд вийдуть у плейоф). Сербія ж повернулася у боротьбу за чвертьфінал, скоротивши відставання від України.