Найбільша перемога в історії: Україна декласувала чинного чемпіона світу в Лізі націй

Збірна України провела свій другий матч у рамках другого тижня Ліги націй. Після сенсаційної перемоги над Бразилією українці продовжили дивувати, здобувши вражаючий результат у поєдинку з чинними чемпіонами світу – збірною Італії.

Перший сет пройшов у запеклій боротьбі – команди йшли очко в очко, але наприкінці партії українці зуміли схилити шальки терезів на свій бік. Переможний бал для "синьо-жовтих" приніс Олег Плотницький – 25:23.

У другій партії збірна України діяла значно впевненіше. Підопічні Рауля Лосано захопили ініціативу та довели сет до переконливої перемоги з рахунком 25:19, а їхня перевага в окремі моменти сягала семи очок.

Третій сет українці розпочали потужно й не залишили чинним чемпіонам світу жодних шансів на камбек. "Синьо-жовті" домінували на майданчику, впевнено контролювали хід гри та в підсумку здобули перемогу з рахунком 3:0.

Ця перемога стала найбільшою в історії збірної України, адже українці здолали чинних чемпіонів світу та другу команду світового рейтингу.

Найрезультативнішими гравцями збірної України у матчі стали Василь Тупчій та Олег Плотницький, які набрали по 15 очок. Ще 14 балів до активу команди додав Дмитро Янчук.

Ліга націй-2026

Шостий матч, 25 червня

Україна – Італія 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

Україна: Тупчій (15 очок), Синиця (2 очки) Янчук (14 очок), Плотницький (15 очок), Семенюк (4 очки), Щуров (5 очок), Пампушко (л). На заміну виходили: Наложний (0), Євстратов (0), Бойко (3 очки).

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.