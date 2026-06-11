Збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй-2026

У четвер, 11 червня, чоловіча збірна України з волейболу здобула свою першу перемогу в Лізі націй 2026 року. В другому турі підопічні Рауля Лосано у чотирьох сетах обіграли збірну Китаю.

Ліга націй-2026

Другий тур, 11 червня

Китай – Україна – 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

Напередодні, 10 червня, у першому турі українці зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3 від Японії. На першому ігровому тижні Ліги націй-2026 на збірну України чекають ще два матчі – проти збірних Куби та Польщі. Вони відбудуться 12 та 14 червня відповідно.

Нагадаємо, що в ніч із 7 на 8 червня завершився четвертий тур волейбольної Ліги націй серед жіночих збірних. Підопічні Якуба Глушака наразі посідають 15 місце в турнірній таблиці чемпіонату.