Україна завершила перший тиждень Ліги націй поразкою від Польщі

Чоловіча збірна України з волейболу завершила перший тиждень Ліги націй-2026 поразкою від чинних переможців турніру, Польщі. Команда Рауля Лосано вела в рахунку 2:0 за сетами, проте дозволила супернику здійснити камбек і здобути вольову перемогу.

Ліга націй-2026

Четвертий тур, 14 червня

Україна – Польща – 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 21:25, 11:15)

Таким чином, збірна України завершила перший тиждень Ліги націй з двома перемогами (над Китаєм і Кубою) та двома поразками (від Японії та Польщі).

На другому ігровому тижні Ліги націй збірна України проведе ще чотири матчі – проти Бразилії, Італії, Канади та Болгарії. Вони відбудуться з 24 до 28 червня.

Зазначимо, що на першому тижні Ліги націй збірній України довелося обходитися без зіркового Олега Плотницького, у якого виникли проблеми з паспортом. Він повинен доєднатися до команди вже на другому ігровому тижні турніру.