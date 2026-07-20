Збірна України вийшла у плейоф Ліги націй-2026

Чоловіча збірна України з волейболу здобула путівку у плейоф Ліги націй-2026.

Сталося це завдяки поразці Болгарії від Франції у вирішальному матчі групового етапу. Французи розгромили болгарів з рахунком 3:0 – 25:21, 25:22, 25:21.

Таким чином збірна України зуміла залишитись у першій сімці. Підопічні Рауля Лосано мають у своєму активі 7 перемог, як і Болгарія з Бразилією, однак українці завоювали 23 очки протягом турніру.

Напередодні Україна виявилась сильнішою за Німеччину, саме ця перемога стала вирішальною в боротьбі за плейоф турніру.

Окрім збірної України до плейоф також вийшли національні команди Японії, Словенії, Польщі, Італії, США, Туреччини та Китаю. Останні отримали путівку, як господарі турніру.

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Зауважимо, що чоловіча збірна України вдруге виступає в Лізі націй і вперше пробилась до плейоф. У 2025 році українці зупинились в кроці від вирішального раунду турніру. При 6 перемогах українським волейболістам не вистачило 2 очок для потрапляння до сімки найсильніших.

Протягом турніру 2026 року збірна України здійснила кілька гучних сенсацій, обігравши титуловані збірні Італії та Бразилії.