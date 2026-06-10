Збірна України зазнала поразки від Японії у першому матчі Ліги націй

У середу, 10 червня, чоловіча збірна України з волейболу провела свій перший матч у рамках Ліги націй, де її суперником стала Японія.

"Синьо-жовті" програли з рахунком 3:0, проте змогли нав'язати серйозну боротьбу японцям, хоч і поступалися наприкінці кожного сету.

Ліга націй-2026

Перший тур, 10 червня

Україна – Японія 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Наступні матчі у рамках першого ігрового тижня Україна проведе проти Китаю (11 червня), Куби (12 червня) та Польщі (14 червня).

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Нагадаємо, що в ніч із 7 на 8 червня завершився четвертий тур волейбольної Ліги націй серед жіночих збірних. Підопічні Якуба Глушака наразі посідають 15 місце в турнірній таблиці чемпіоната.