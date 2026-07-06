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Костюк знялася з парного розряду Вімблдона: відома причина

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 17:14
Костюк знялася з парного розряду Вімблдона: відома причина
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з парних змагань на Вімблдоні, ухваливши рішення зосередитися на одиночному турнірі, в якому киянка вже пройшла до чвертьфіналу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

"У мене були проблеми з животом від самого ранку, і в цілому не завжди просто на турнірах. Я дуже мало їм. Їм максимум, що я можу, одразу скажу. Це, звісно, у таку спеку не допомогло. Я була готова йти грати, але вся команда мене зупинила – все ж одиночка в пріоритеті. І навіть якби не було сьогодні такої спеки сьогодні, можливо, я б вийшла на корт, але це дуже важко", – пояснила Марта причину свого зняття.
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6 липня Костюк разом із напарницею Єленою Габріелою Русе мали провести матч 1/8 фіналу проти дев'ятої сіяної пари Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди). Тепер їхні суперниці без боротьби пройшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що на старті одиночного розряду Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), а в третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26).

Чвертьфінальний поєдинок проти італійки Жасмін Паоліні (17) або філіппінки Александри Еали (32) Марта проведе 8 липня.

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