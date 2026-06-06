Анонс фіналу Ролан Гаррос Хвалінська – Андрєєва: польська Попелюшка проти кривдниці Костюк

Ролан Гаррос-2026 підходить до свого завершення. В жіночому одиночному розряді залишилося зіграти останній і головний матч – фінал. У ньому абсолютна сенсація турніру, польська тенісистка Мая Хвалінська, зустрінеться з росіянкою Міррою Андрєєвою.

Паризький мейджор приніс багато несподіванок. Зокрема, вперше з 1977 року у жіночому та чоловічому півфіналах не виявилося жодного володаря хоча б одного титулу турнірів Grand Slam.

За таких умов уболівальники українського тенісу небезпідставно сподівалися на успіх наших спортсменок, але, на жаль, не склалося. Марта Костюк у півфіналі поступилася саме Андрєєвій, і росіянку тепер спробує зупинити 24-річна полька Хвалінська, яка ніколи у своїй кар'єрі не заходила у топ-100 світового рейтингу.

Мая Хвалінська, 24 роки, 114 ракетка світу

Любителям тенісу, які не стежать за змаганнями та досягненнями спортсменок, що не входять до чільної сотні, можуть пам'ятати Маю Хвалінську хіба за минулорічним матчем Кубку Біллі Джин Кінг.

Тоді кваліфікаційний турнір трьох збірних відбувався саме у Польщі, і Мая у статусі першої ракетки своєї країни (всі більш рейтингові спортсменки у господарок через різні причини грати не могли) зустрілася з нашою лідеркою Еліною Світоліною і поступилася у двох доволі непростих сетах.

Тож є сенс коротко розповісти про польську тенісистку.

Хвалінська народилася у 2021 році й є одноліткою знаменитої колеги по національній збірній Іги Швьонтек. Саме з Ігою пліч-о-пліч зростала юна Мая. Тенісистки разом грали за юніорські збірні Польщі та дуетом дісталися до фіналу парного розряду юніорського Australian Open-2017.

Мая Хвалінська (справа) та Іга Швьонтек Instagram

Надалі Швьонтек виросла до суперзірки світового тенісу, а Хвалінська залишилася на відносно невисокому рівні. Однією з причин цього стала депресія, з якою спортсменка боролася з 2019-го по 2021-й роки.

"У 2019 році я почала почуватися погано. Спочатку лише на корті, але згодом і поза ним. У результаті це призвело до депресії. Те, що я любила найбільше, раптом стало джерелом страждань. Теніс асоціювався у мене з тиском, стресом і сльозами ", – згадувала Мая.

У 2021-му вона навіть призупинила кар'єру на декілька місяців, однак після повернення до активних виступів великих успіхів усе одно не мала. На її рахунку за кар'єру три титули рівня WTA 125, усі на ґрунті, останній з яких Хвалінська здобула у середині квітня поточного року.

Нічого не віщувало грандіозного прориву. Найкращим результатом польки на турнірах Grand Slam було друге коло Вімблдона-2022.

На нинішньому Ролан Гаррос Хвалінська подолала кваліфікацію, що вже виглядало для неї хорошим досягненням. Однак в основній сітці сталося диво, інакше це назвати важко.

У першому колі Мая обіграла чемпіонку Олімпіади-2024, китаянку Чжен Ціньвень. Та з минулого сезону не може остаточно відновитися від травми ліктя, однак 6:0 у другій партії виглядали дуже несподіваними. Далі така сама доля разом із "бубликом" у другому сеті спіткала Елізе Мертенс.

Лише Марія Саккарі в третьому колі зуміла взяти партію у Хвалінської. Адже надалі француженка Паррі та росіянки Калінская та Шнайдер програвали польці всуху.

Огляд матчу Хвалінська – Шнайдер

Сама тенісистка не очікувала так надовго залишитися в Парижі. У Маї банально закінчилися гроші на оплату проживання у готелі й їй довелося звертатися до польського бізнесу з проханням матеріальної підтримки. Відгукнувся виробник спортивних напоїв OSHEE, який оплатив проживання Хвалінської та її матері у столиці Франції.

За вихід у фінал Ролан Гаррос Мая гарантовано отримає мінімум 1 мільйон 400 тисяч євро, що у більш ніж 10 разів перевищує її сумарні призові за кар'єру. А якщо їй вдасться стати чемпіонкою, заробить ще вдвічі більше.

Для того, щоб стати другою в історії кваліфаєркою – переможницею мейджора після британки Радукану на US Open-2021, Хвалінській потрібно обіграти третю поспіль росіянку.

Мірра Андрєєва, 19 років, 8 ракетка світу

Андрєєва, попри свій вік, уже більше року знаходиться в топ-10 світового рейтингу. Минулого сезону вона потрапила туди після несподіваних двох поспіль титулів на турнірах WTA 1000 у Дубаї та Індіан-Веллсі. І схоже, що витіснити з десятки росіянку найближчим часом не вдасться.

Цього року Андрєєва здобула титули на "п'ятисотниках" в Аделаїді та Лінці, а на початку травня в фіналі мадридського "тисячника" програла нашій Марті Костюк.

Мірра впевнено пройшла по Ролан Гаррос, програвши єдиний сет іспанці Бассольс ще у другому колі та декласувавши маловідому суперницю у двох наступних партіях. Варто відзначити, що, як і у Хвалінської, топових опоненток у Андрєєвої не було.

Польці не дісталася жодна представниця топ-20, росіянка зіграла з 18 номером рейтингу румункою Кирстею у чвертьфіналі та з 15 ракеткою світу Костюк – у півфіналі. І обидві ці суперниці програли фактично самі собі через купу невимушених помилок.

Мірра Андрєєва Getty images

Тому важко визначити справжню поточну силу Андрєєвої, не кажучи вже про Хвалінську, яка до звітного турніру не мала жодної перемоги над представницями топ-50.

Прогноз букмекерів

Зрозуміло, що явною фавориткою фіналу вважається Андрєєва. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.25. Проте букмекерські контори, як і всі експерти, просто не знають, чого очікувати від польки. Якби це був не фінал, а, скажімо, матч першого кола, безсумнівно, що більше цифри 1.10 на росіянку ніхто б не запропонував.

Коефіцієнт на Хвалінську складає 4.00. Непросто уявити, що мініатюрна (164 сантиметри зросту) дівчина, навіть граючи у типово ґрунтовий теніс із сильними обертаннями м'яча, зможе зупинити атлетичну Андрєєву з подачами за 180-190 км/год.

Однак з урахуванням кваліфікації Мая здобула в Парижі уже 9 перемог, обігравши зокрема ту ж Калінскую зі схожим на Андрєєву стилем. Наразі Хвалінська в лайв-рейтингу вже знаходиться на 21 місці при тому, що ніколи не входила до найкращої сотні. Чому б не створити ще одне диво і не піднятися уже в топ-15?

Саме за такі історії ми і любимо спорт.

Де дивитися матч Хвалінська – Андрєєва

Фінальний поєдинок Ролан Гаррос відбудеться 6 червня орієнтовно о 16:00 за київським часом на центральному корті Philippe-Chatrier. В Україні трансляцію матчу з українським коментарем можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.