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Костюк є фавориткою у чвертьфіналі Вімблдона проти Паоліні

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 21:35
Костюк є фавориткою у чвертьфіналі Вімблдона проти Паоліні
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк має значно більші шанси на перемогу у чвертьфіналі Вімблдона, ніж її суперниця, італійка Жасмін Паоліні.

Ліцензований букмекер betking оцінює успіх Костюк коефіцієнтом 1.48. На виграш Паоліні цифра значно вища – 2.66.

Найбільш вірогідним підсумковим рахунком за сетами вважається 2:0 на користь українки (коефіцієнт – 2.20). На 2:1 – 3.85. Перемога Паоліні 2:0 – 4.50, а 2:1 – 5.25.

Якщо дивитися на найбільш вірогідну майбутню чемпіонку, то Костюк поділяє третю сходинку з чешкою Кароліною Муховою. Коефіцієнт на титул обох тенісисток дорівнює 6.00.

Головною фавориткою після вильоту першої ракетки світу Аріни Сабалєнки стала її кривдниця японка Наомі Осака – 3.75. На другій сходинці знаходиться американка Джессіка Пегула – 5.00.

Нагадаємо, що перед матчами 1/8 фіналу Костюк також перебувала на третій позиції у списку головних претенденток на перемогу у Вімблдоні.

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Вімблдон Марта Костюк Жасмін Паоліні

Марта Костюк

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