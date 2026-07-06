Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі Вімблдона

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (17) стала суперницею українки Марти Костюк (13) у чвертьфіналі Вімблдона. Це стало відомо після перемоги Паоліні над представницею Філіппін Александри Еали (32).

Матч тривав 2 години 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 1/8 фіналу, 6 липня Жасмін Паоліні (Італія) – Александра Еала (Філіппіни) 6:4, 4:6, 6:3

Костюк і Паоліні зустрічалися тричі, українка здобула одну перемогу. Варто зазначити, що останній поєдинок між тенісистками відбувся три роки тому.

Найкращим результатом Паоліні на Вімблдоні є фінал 2024 року, в якому вона поступилася чешці Барборі Крейчиковій.

Нагадаємо, що Костюк у матчі 1/8 фіналу Вімблдона перемогла американку Ешлін Крюгер (102).