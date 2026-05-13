Світоліна – Рибакіна: боротьба принципових суперниць. Анонс чвертьфіналу турніру в Римі

Українські тенісистки у 2026 році стабільно радують уболівальників хорошими результатами та яскравою грою. Менше двох тижнів тому Марта Костюк стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

13 травня найкраща вітчизняна тенісистка Еліна Світоліна проведе чвертьфінал змагання аналогічної категорії в Римі проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної, яка представляє Казахстан.

Проаналізуємо поточну форму і результати тенісисток, щоб визначити їхні шанси в майбутньому поєдинку.

Рим – улюблений турнір Світоліної

Еліні у поточному сезоні блискуче вдався старт сезону. На перших п'яти турнірах одеситці вдавалося чотири рази дістатися мінімум до півфіналу. Світоліна здобула титул на змаганні рівня WTA 250 в Окленді, далі був півфінал Australian Open, а потім, відповідно, фінал і півфінал на "тисячниках" у Дубаї та Індіан-Веллсі.

Зрозуміло, що тримати такий темп 31-річній спортсменці протягом усього року важко. У Маямі стався швидкий виліт. Після переходу з харду на ґрунт Еліна дійшла до півфіналу в Штутгарті та поступилася у першому ж матчі в Мадриді, де минулого сезону грала у півфіналі.

Однак Рим уже багато років є улюбленим турніром Світоліної. На ґрунтових кортах столиці Італії лідерка українського тенісу ставала тріумфаторкою у 2017-2018 роках.

У ті часи одним із головних козирів молодої спортсменки була швидкість переміщення по задній лінії. Повільне покриття в Римі надавало серйозну перевагу представницям захисної моделі тенісу.

Зараз Еліна є вже не настільки швидкою на ногах, і розуміючи це, спортсменка стала грати в більш атакувальному стилі. Минулого сезону вона дійшла до чвертьфіналу й цьогоріч повторила своє досягнення.

Жереб сприяв досягненню хорошого результату.

Як і всі сіяні тенісистки, Світоліна стартувала в Римі з другого кола, де прогнозовано впевнено розібралася з місцевою дебютанткою "тисячників" Ноемі Базілетті. Наступний матч очікувався цікавим, адже американці Баптист Еліна програла в Маямі, а два тижні тому в Мадриді Гейлі зачохлила саму першу ракетку світу Сабалєнку.

Українка на диво легко впоралася з суперницею, влаштувавши у другому сеті свято і захисного, і атакувального тенісу.

А ось в 1/8 фіналу Світоліна змусила вболівальників понервувати. Її суперницею стала маловідома 20-річна чешка Нікола Бартункова з кінця першої сотні рейтингу. Рахунок зустрічі – 6:2, 6:3 – не дуже відповідає тому, що відбувалося на корті, адже в перших половинах обох сетів Еліна невпевнено виглядала в першу чергу на власній подачі.

Досвід зрештою узяв своє, однак якісна перша подача – один з головних методів боротьби проти таких суперниць, як висока потужна Рибакіна. Втім, у Еліни був вихідний для роботи над помилками.

Рибакіна знову набрала форму

Ексросіянка, яка з 2018 року перейшла під прапори Казахстану, першу половину поточного сезону проводить із яскравим акцентом на важливі турніри.

Після несподіваного титулу на Australian Open Рибакіна нічого особливого не показала на близькосхідних "тисячниках" у Досі та Дубаї, на яких чимало топових тенісисток просто відбувають номер. Зате в Індіан-Веллсі та Маямі Єлена доходила до фіналів, де, на відміну від Мельбурна, двічі не впоралася з Сабалєнкою.

Першим ґрунтовим турніром для Рибакіної став Штутгарт, змагання, яке хоч і має категорію WTA 500, однак є дуже престижним через свій головний приз – представницький автомобіль Porsche. Уже вдруге у своїй кар'єрі спортсменка з Німеччини поїхала саме на ньому, ставши чемпіонкою.

На Мадрид сил у Єлени вже не залишилося, там вона виступила відверто слабко, хоч і виграла два матчі. А вже до Рима відновилася.

Можна казати, що з жеребом у столиці Італії Рибакіній пощастило не менше, ніж Світоліній. Грекиня Саккарі давно не показує хорошого тенісу, філіппінка Еала з минулого року не прогресує, а чешці Плішковій просто 34 роки.

Однак варто наголосити на тому, що казахстанка в Римі показує по-справжньому якісний теніс, і повільні корти не заважають її атакувальній потужності. Єлена добре пам'ятає, як перемагати у столиці Італії, адже в 2023-му ставала тут чемпіонкою, обігравши у фіналі змучену важким турнірним шляхом нашу Ангеліну Калініну.

Очні зустрічі

Світоліна та Рибакіна провели між собою 7 поєдинків, у яких українка здобула 3 перемоги. Найбільш пам'ятною з них, звісно, є звитяга в матчі за третє місце на Олімпіаді в Токіо, коли українка зробила камбек у вирішальному сеті.

Поточного сезону тенісистки зустрічалися у півфіналі хардового турніру в Індіан-Веллсі. Два місяці тому сильнішою виявилася Єлена. На ґрунті ж із трьох очних матчів у двох перемагала Еліна.

Прогноз букмекерів

Цікаво, що букмекерські контори на римський поєдинок суперниць дають рівно такі самі котирування, як і на матч в Індіан-Веллсі двомісячної давнини. Фавориткою, зрозуміло, є друга ракетка світу. Коефіцієнт на її перемогу становить у середньому 1.40. Успіх Світоліної оцінюється цифрою 3.40.

Здавалося б, на повільному ґрунті, де Еліна завжди відчувала себе, вибачте за каламбур, як риба у воді, її шанси мали б розцінюватися трохи вище за поточний коефіцієнт. Однак поточного сезону Рибакіна на великих змаганнях виглядає аж надто переконливо, і вже на Ролан Гаррос матиме шанс зазіхнути на перше місце світового рейтингу.

Рецепт боротьби з фізично потужними тенісистками Еліні відомий. Це хороша перша подача з відсотком, вищим за 60%, глибока гра по центру в розіграшах, що провокує суперницю на помилки, та пошук власних контршансів.

Світоліна це знає й уміє використоувати, але наскільки вдасться втілити в життя тактичні напрацювання?

Де дивитися чвертьфінал Світоліна – Рибакіна

Поєдинок турніру Internazionali BNL D'Italia в Римі між Еліною Світоліною та Єленою Рибакіною відбудеться 13 травня о 20:00 за київським часом. В Україні трансляції жіночих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.