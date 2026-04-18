Світоліна не зуміла вийти у фінал в Штутгарті у своєму 666 матчі на рівні WTA

Еліна Світоліна (7) не зуміла пробитися у фінал турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У півфінальному матчі українка у складному матчі поступилася чешці Кароліні Муховій (12).

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:2, 4:6.

Першу партію Світоліна розпочала слабко, віддавши дві перші свої подачі. Надалі гра була більш рівною, один брейк українці вдалося відіграти, однак від поразки в сеті це не врятувало.

Натомість у другій партії вже Еліна повела 3:0 і не дозволила суперниці наблизитися до себе.

Гра перейшла у вирішальний сет. Тут усе вирішилося за рахунку 4:4, коли Муховій вдалося зробити єдиний брейк. Надалі чешка впевнено подала на матч.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, обійшлася без помилок на подачі та зробила 4 брейки.

Огляд матчу

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: €1,049,083

Півфінал, 18 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія) 4:6, 6:2, 4:6

Суперниці зустрічалися вчетверте, чешка здобула першу перемогу. У вирішальному матчі Мухова зіграє проти сильнішої в матчі між Єленою Рибакіною (2, Казахстан) та Міррою Андрєєвою (9, -).

Світоліна повторила свій найкращий результат у Штутгарті, датований 2021 роком. Для одеситки це був 52 півфінал турнірів WTA в кар'єрі, 24 рази вона проходила до фіналу.

Еліна провела 666 матч у Турі, здобувши при цьому 435 перемог.

Нагадаємо, що Світоліна стартувала з другого кола турніру в Штутгарті, в якому розгромила німкеню українського походження Єву Лис (78). У чвертьфіналі Еліна впоралася з представницею Чехії Ліндою Носковою (13).