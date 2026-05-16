Світоліна – Гофф: шанс Еліни на ювілейний титул. Анонс фіналу турніру в Римі

Еліна Світоліна продовжує свій успішний сезон. 16 травня лідерка українського тенісу проведе фінальний матч на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі проти четвертої ракетки світу зі США Коко Гофф.

На другому "тисячнику" поспіль до вирішального матчу пробивається українська тенісистка. Турнір у Мадриді підкорився Марті Костюк.

Читайте також : Фото Колонка Стрімкий прогрес Марти Костюк: як психологія та зрілість впливають на результати

Вдруге в історії нашого тенісу на двох поспіль змаганнях категорії WTA 1000 можуть перемогти українки. Вперше це сталося у 2017-му, коли сама Еліна стала чемпіонкою в Римі та Торонто.

Чи вдасться їй зараз розділити успіх з Мартою?

Рим – "місце сили" Світоліної

Напевно, ні для кого не є секретом, наскільки Еліні подобається виступати у Вічному місті. Римський повільний ґрунт ідеально підходив захисному стилю одеситки в часи її юності. У 2017-2018 роках Світоліна здобула тут два титули.

З тієї пори багато змінилося. Теніс став більш атлетичним, Еліні вже 31 і зрозуміло, що з плином часу швидшою вона не стає. Тому спортсменка змінила модель своєї гри на більш атакувальну.

І це приносить успіх.

На початку сезону після виходу в півфінал хардового Australian Open Еліна повернулася до десятки найсильніших тенісисток планети. На цьому ж покритті їй вдалося дістатися до фіналу турніру WTA 1000 в Дубаї.

Після періоду невеликого спаду, пов'язаного з необхідністю трохи перепочити після ударного старту сезону, Світоліна знову готова показувати топові результати. Де ж видавати свій максимум, як не в улюбленому Римі?

Перші три поєдинки Еліна провела на класі, не даючи суперницям особливих шансів. Цьому сприяв і жереб. Дебютантці турнірів WTA італійці Базілетті та чешці Бартунковій поки обіграти українку просто нема чим. А потужній американці Баптист українка дала майстерклас гри на повільному покритті.

Починаючи з чвертьфіналу, прості суперниці закінчилися. Друга ракетка світу, переможниця Australian Open Єлена Рибакіна в матчі проти Світоліної виглядала явною фавориткою. До того ж, Еліна провалила перший сет цього поєдинку.

Однак, ніби згадавши матч за "бронзу" на Олімпіаді-2020, зуміла надалі підвищити рівень свого тенісу, і Рибакіна не витримала. Зазвичай спокійна ексросіянка почала помилятися в довгих розіграшах, нервувати, і в підсумку Світоліна зробила яскравий камбек і пробилася у півфінал.

Еліна Світоліна Getty images

Наступного дня після важкого чвертьфіналу Еліні довелося грати з майстринею гри на ґрунті, Ігою Швьонтек. Полька вперше в сезоні дійшла до півфіналу турніру WTA, дуже невчасно спіймавши в Римі свою гру. І знову Світоліна в цілому виявилася стабільнішою, хоч не обійшлося без локального спаду, цього разу вже в другому сеті.

Важливо відзначити, що обидві перемоги над представницями топ-3 світового рейтингу були здобуті українкою в більш захисній манері гри, ніж загалом вона демонструє останнім часом.

У віці 31 року Світоліна стала найстаршою тенісисткою на турнірі в Римі, яка за один розіграш перемогла двох попередніх чемпіонок та двох представниць топ-5 рейтингу WTA.

Для здобуття титулу потрібно буде обіграти й третю.

Гофф повертається на звичний рівень

22-річна американка минулого сезону блискуче провела весняну ґрунтову серію турнірів. Коко зіграла у фіналі в Мадриді та Римі й перемогла на Ролан Гаррос.

Початок поточного сезону в неї не дуже вийшов. За її мірками, звісно. Гофф може записати до свого активу півфінал в Дубаї, про який ми згадаємо трохи пізніше, і фінал в Маямі. Гра молодої тенісистки не відрізняється стабільністю й тому їй доводиться часто проводити трисетові поєдинки.

Не став винятком і турнір в Римі. Після нескладної стартової перемоги над 19-річною чешкою Валентовою четвертій ракетці світу у трьох матчах поспіль довелося грати максимальну кількість партій.

У них Коко обіграла аргентинську ґрунтовичку Сьєрру, юну та дуже талановиту співвітчизницю Йович та росіянку Андрєєву. А у півфіналі уже в двох сетах впоралася з 36-річною румункою Кирстею, яка під завісу кар'єри виблиснула в Римі перемогою над самою Сабалєнкою.

Коко Гофф Getty images

Варто відзначити наступну деталь. Гофф, як, до речі, і Світоліна, не продемонструвала на турнірі дуже яскравого тенісу. Однак у моменти, коли її гра починає сипатися, американка переходить на гру від оборони, в якій відчуває себе як риба у воді на повільному покритті.

Коко за швидкістю на задній лінії є одною з найкращих у Турі, поступаючись у цьому компоненті, можливо, лише Марті Костюк. Пробити її захист у Римі дуже важко. Яскравим прикладом можуть слугувати останні гейми чвертьфіналу проти Андрєєвої, коли росіянка із завзяттям молодого барана ніби билася в зачинені ворота. Здебільшого це закінчувалося її помилками й призвело до поразки.

Ахіллесовою п'ятою Гофф довгий час були подвійні помилки, однак здається, нарешті робота з тренером із подачі, якого американка поміняла перед минулорічним US Open, починає приносити плоди. В Римі Коко робить навіть менше подвійних, ніж Еліна.

Очні зустрічі

Зазвичай про попередні поєдинки тенісисток згадують більше для проформи. В даному випадку статистика є важливою. З п'яти поєдинків між спортсменками три виграла Світоліна. Дві перемоги з трьох датовані поточним роком, і це момент, вартий уваги.

У січневому чвертьфіналі Australian Open українка просто знищила свою суперницю, віддавши їй лише три гейми й не давши жодного шансу. А ось у лютому, в півфіналі Дубая, все було значно цікавіше.

Гра тоді не дуже йшла в обох тенісисток, і справу вирішила краща підготовка до матчу Світоліної. Еліна постійно грала суперниці під її достатньо проблемний форхенд, провокуючи невимушені помилки. Працювало це не завжди, другий сет Гофф виграла на епічному тай-брейку (15:13!), однак перша і третя партії тригодинного трилеру залишилися за українкою.

Прогноз букмекерів

Вже на третій матч поспіль Світоліна виходитиме в ролі андердога. Не такого однозначного, як проти Рибакіної та Швьонтек, але все ж. Коефіцієнт на перемогу Гофф становить у середньому 1.65, на Еліну – 2.30.

Насправді, важко спрогнозувати перебіг подій на корті. Тактичні напрацювання обох тенісисток можуть бути різними. Обидві вміють грати як від оборони, так і в атаку, при цьому під час матчу здатні перебудовуватися. Хочеться, щоб досвід Еліни став їй у пригоді.

Світоліна за свою кар'єру стала переможницею 19 турнірів WTA, і лише 5 фіналів програла. В Римі її титул може стати ювілейним 20-м. На "тисячниках" статистика вирішальних поєдинків Еліни не менш яскрава: 4 чемпіонства та 1 поразка.

Гофф із 15 фіналів у своїй кар'єрі виграла 11. Теж показник, гідний поваги.

Де дивитися фінал Світоліна – Гофф

Вирішальний поєдинок турніру Internazionali BNL D'Italia в Римі між Еліною Світоліною та Коко Гофф відбудеться 16 травня на головній арені Campo Centrale спорткомплексу Foro Italico у столиці Італії орієнтовно о 18:00 за київським часом. В Україні трансляції жіночих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.