Світоліна взяла розгромний реванш у Баптист і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі

Еліна Світоліна (10) впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Римі, обігравши в матчі третього кола американку Гейлі Баптист (25).

Гра тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Третє коло, 10 травня

Суперниці зустрічалися втретє, дві перемоги має українка. Поточного сезону Баптист була сильнішою за Еліну на хардовому "тисячнику" в Маямі.

У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Медісон Кіз (19, США) та Ніколою Бартунковою (94, Чехія).

Одеситка вигравала турнір у столиці Італії в 2017-2018 роках, а минулого сезону дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427).

