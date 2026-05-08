Світоліна впевнено вийшла у третє коло престижного турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 8 травня 2026, 21:26
Еліна Світоліна (10) без проблем обіграла дебютантку турнірів WTA італійку Ноемі Базілетті (427) і вийшла у третє коло "тисячника" в Римі.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.

Якийсь натяк на боротьбу був лише на старті зустрічі, коли Світоліна програла перший гейм на своїй подачі й з проблемами втримала другий. При цьому Еліна спокійно себе почувала на подачі суперниці, і з середини першої партії все стало на свої місця – 6:1.

Не очікувалося боротьби і в другій партії, коли українка повела 3:1. Суперниця зуміла зрівняти рахунок, але на більше її не вистачило.

За поєдинок Світоліна не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 2 брейки.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Друге коло, 8 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Ноемі Базілетті (Італія) 6:1, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти переможниці поєдинку між Симоною Вальтерт (91, Швейцарія) та Гейлі Баптист (25, США).

Українка вигравала турнір у Римі у 2017-2018 роках.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова (68) також зіграє у третьому колі змагань у столиці Італії після перемоги над данкою Кларою Таусон (18).

